От "Криворожстали" до ArcelorMittal — что известно о владельце завода

Металлургический комбинат ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Фото: УНИАН

Украинский завод "АрселорМиттал Кривой Рог", который ранее назывался "Криворожсталь", является частью крупнейшей металлургической компании мира ArcelorMittal, которая в свою очередь принадлежит индийскому бизнесмену, одному из металлургических магнатов мира Лакшми Миттал.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о владельце бывшей "Криворожстали".

По данным издания LIGA.net, Лакшми Нивас Миттал — индийский миллиардер и владелец крупнейшей металлургической корпорации мира ArcelorMittal, которой принадлежит украинское предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывшая "Криворожсталь").

В 2017 году Forbes оценил его как 56-го богатейшего человека в мире с состоянием в $16,4 млрд.

От семейного дела до мировой империи стали

Родился Миттал 15 июня 1950 года в Раджастхане (Индия) в семье сталелитейщиков. Его отец основал компанию Ispat, а сын продолжил дело, открыв несколько заводов в Индии.

Из-за жестких экономических правил на родине он в 1976 году перенес бизнес в Индонезию, создав Ispat Indo. С этого момента началось расширение империи Миттала: он скупал убыточные металлургические предприятия по всему миру — от Тринидада и Тобаго до Казахстана — модернизировал их и превращал в прибыльные производства.

В течение первых пяти лет после приобретения его заводы обычно увеличивают производство на 25%.

Как появилась корпорация ArcelorMittal

В 2004 году Миттал объединил свои активы под брендом Mittal Steel, став крупнейшим сталепроизводителем планеты — 42 млн тонн стали в год, 179 тысяч работников и операции в 14 странах.

Через два года он совершил еще одну громкую сделку — поглотил конкурента Arcelor, создав гиганта ArcelorMittal со штаб-квартирой в Люксембурге. В 2008 году бизнесмен возглавил совет директоров компании.

"Криворожсталь" в стальной карте Миттала

В октябре 2005 года дочерняя структура Mittal Steel Germany GmbH победила в открытом конкурсе по приватизации "Криворожстали", предложив $4,8 млрд — втрое больше, чем ожидалось. На то время это была крупнейшая приватизационная сделка в истории Украины.

После этого предприятие получило новое имя — "АрселорМиттал Кривой Рог" — и стало одним из ключевых объектов глобальной сети поставок стали компании.

