Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Кто владеет заводом, который раньше назывался "Криворожсталь"

Кто владеет заводом, который раньше назывался "Криворожсталь"

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 17:25
От "Криворожстали" до ArcelorMittal — что известно о владельце завода
Металлургический комбинат ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Фото: УНИАН

Украинский завод "АрселорМиттал Кривой Рог", который ранее назывался "Криворожсталь", является частью крупнейшей металлургической компании мира ArcelorMittal, которая в свою очередь принадлежит индийскому бизнесмену, одному из металлургических магнатов мира Лакшми Миттал.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о владельце бывшей "Криворожстали".

Реклама
Читайте также:

По данным издания LIGA.net, Лакшми Нивас Миттал — индийский миллиардер и владелец крупнейшей металлургической корпорации мира ArcelorMittal, которой принадлежит украинское предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывшая "Криворожсталь").

В 2017 году Forbes оценил его как 56-го богатейшего человека в мире с состоянием в $16,4 млрд.

От семейного дела до мировой империи стали

Родился Миттал 15 июня 1950 года в Раджастхане (Индия) в семье сталелитейщиков. Его отец основал компанию Ispat, а сын продолжил дело, открыв несколько заводов в Индии.

Из-за жестких экономических правил на родине он в 1976 году перенес бизнес в Индонезию, создав Ispat Indo. С этого момента началось расширение империи Миттала: он скупал убыточные металлургические предприятия по всему миру — от Тринидада и Тобаго до Казахстана — модернизировал их и превращал в прибыльные производства.

В течение первых пяти лет после приобретения его заводы обычно увеличивают производство на 25%.

Как появилась корпорация ArcelorMittal

В 2004 году Миттал объединил свои активы под брендом Mittal Steel, став крупнейшим сталепроизводителем планеты — 42 млн тонн стали в год, 179 тысяч работников и операции в 14 странах.

Через два года он совершил еще одну громкую сделку — поглотил конкурента Arcelor, создав гиганта ArcelorMittal со штаб-квартирой в Люксембурге. В 2008 году бизнесмен возглавил совет директоров компании.

"Криворожсталь" в стальной карте Миттала

В октябре 2005 года дочерняя структура Mittal Steel Germany GmbH победила в открытом конкурсе по приватизации "Криворожстали", предложив $4,8 млрд — втрое больше, чем ожидалось. На то время это была крупнейшая приватизационная сделка в истории Украины.

После этого предприятие получило новое имя — "АрселорМиттал Кривой Рог" — и стало одним из ключевых объектов глобальной сети поставок стали компании.

Ранее мы рассказывали, что добывают в Криворожском бассейне.

Также узнавайте, чем уникальна шахта "Криворожская".

Кривой Рог промышленность АрселорМиттал Кривой Рог металурги металлургия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации