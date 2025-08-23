Железорудный рекордсмен — чем уникальна шахта "Криворожская"

Шахта "Криворожская". Фото: Facebook, Ukrainaincognita

Шахта "Криворожская" — одно из самых мощных и современных горнодобывающих предприятий Кривбасса. Она является важной составляющей экономики региона, обеспечивая стабильную добычу руды, рабочие места для тысяч людей и развитие инфраструктуры города.

Новини.LIVE рассказывают, чем она уникальна.

Реклама

Читайте также:

Шахта "Криворожская" — одна из самых глубоких в мире

Шахта "Криворожская" имеет глубину спуска 1 315-1 345 метров. Это, как пишет местный ресурс KrivRog.com, одна из самых глубоких железорудных шахт в мире — ее ствол уже достигает 1 570 метров.

Проектная мощность шахты "Криворожская" достигает 2,6 миллиона тонн богатой руды в год. Геологические исследования подтвердили наличие значительных залежей железной руды на глубине более 1,8 километра. Предприятие оборудовано современной техникой от ведущих мировых производителей, среди которой — высокопроизводительный шведский горнопроходческий комплекс.

Среднегодовая добыча составляет около 1,75 миллиона тонн руды с высоким содержанием железа — в среднем 59,50%.

Благодаря большим запасам и высокой концентрации железа, шахта "Криворожская" занимает видное место среди горнодобывающих предприятий Кривого Рога.

Балансовые запасы руды до глубины 1 765 метров оцениваются в 148,1 миллиона тонн со средним содержанием железа 56,96%.

Кроме железа, сырье из шахты отличается ценным минеральным составом: в нем содержатся иридий, осмий, вольфрам, молибден, платина, золото и 59 видов радиоактивных элементов. Совокупная стоимость этих редких компонентов в 25-75 раз превышает цену товарной железной руды.

Когда и как появилась эта шахта

Шахта "Криворожская" (до 2022 года — "Родина") начала работу в июле 1972 года, хотя история освоения ее рудного поля восходит еще к 1886 году, когда на территории бывшего рудника Юлии Шмаковой началась добыча железной руды.

До 1 октября 1989 года предприятие входило в состав рудоуправления имени Карла Либкнехта, а затем было интегрировано в производственное объединение "Кривбассруда", которое поставляло около 60% железной руды для нужд бывшего СССР. Сейчас шахта является структурным подразделением ПАО "Криворожский железорудный комбинат".

Существует легенда, что иностранные инвесторы когда-то пытались приобрести шахту из-за якобы чрезвычайно высокого содержания золота в ее породах. По слухам, показатели были настолько впечатляющими, что вызвали настоящий ажиотаж.

Впрочем, на самом деле исследования показали: хотя золото, платина и другие драгоценные металлы действительно содержатся в руде, их концентрация не достигает промышленных объемов. Поэтому экономически целесообразнее здесь добывать именно железную руду, чем драгоценные металлы.

Ранее мы писали, какую руду добывают в Кривом Роге.

Также узнавайте, что известно о самом глубоком карьере в Кривом Роге.