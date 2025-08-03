Підземні багатства Дніпропетровщини — яку руду видобувають в Кривому Розі

Залізна руда. Фото: Метінвест

Місто Кривий Ріг, що у Дніпропетровській області, — один з головних осередків гірничої справи в Україні. Його історія, економіка та навіть ритм життя тісно пов’язані з видобутком корисних копалин, зокрема різних руд. Саме тут зосереджено одне з найбільших родовищ в Україні, що десятиліттями забезпечує сировину для вітчизняної промисловості.

Новини.LIVE розповідають, яку руду видобувають в Кривому Розі.

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Кривий Ріг, як пише ресурс "Природа Криворіжжя", є одним з найбагатших на корисні копалини районів України. Найважливішими серед них є саме рудні родовища.

Криворізький залізорудний басейн є найбільшим в Україні та містить багаті поклади залізних руд, які є основною сировиною для металургії. Поклади руди приурочені до вузької (2-7 км) зони, яка тягнеться понад 100 км вздовж річки Інгулець і його лівих приток — Саксагані, Жовтої та Зеленої.

Які види залізної руди є на Криворіжжі

Зокрема, у Кривому Розі видобувають три основні види залізняку:

багаті руди, які надалі використовують у металургії;

магнетитові кварцити, які надалі збагачують;

окислені залізисті кварцити, які також потребують збагачення.

Багаті руди

Запаси багатих руд становлять понад мільярд тонн. Вони залягають переважно серед окислених кварцитів, створюючи близько 300 рудних покладів. Вміст заліза в них понад 46%, шкідливих домішок — соті частки відсотка. Видобувають їх переважно підземним способом — у шахтах.

Магнетитові кварцити

Магнетитові залізисті кварцити містять близько 10% заліза. На території Криворіжжя їх запасів налічується понад 16 мільйонів тонн. Магнетитові кварцити видобуваються як із допомогою закритого видобутку, і з допомогою відкритої видобутку — в кар’єрі.

У 1980 році завершена розвідка найбільших родовищ магнетитових кварцитів для відкритої експлуатації до глибини 500-700 м:

Інгулецького;

Скелеватсько-Магнетитового;

Валявкинського;

Новокриворізького;

Аннівського;

Первомайського;

Шіманівського.

Окислені кварцити

Окислені залізисті кварцити містять близько 30-46% заліза. Їх видобувають винятково відкритим способом. У 1999 році в Криворізькому басейні завершилися детальні розвідувальні роботи на окислені кварцити Східно-Валявкинського родовища (із запасами понад 1 млрд тонн), які залягають на малих глибинах і будуть добуватися відкритим способом.

Загальні розвідані запаси залізних руд у Кривбасі становлять понад 32 млрд тонн. Крім покладів багатої руди, магнетитових та окислених залізистих кварцитів, у Кривому Розі є також великі поклади бурого вугілля, родовища мармуру та доломітів.

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