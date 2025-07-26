Найбільше у світі родовище з залізною рудою — де та як його відкрили

Техніка на родовищі залізної руди. Фото: Кадр з відео

На території Західної Австралії геологами було відкрите велике родовище з корисними копалинами на 6 трлн доларів. Ця знахідка може докорінно змінити мапу світового виробництва заліза.

Редакція Новини.LIVЕ розповідає, що про це відомо

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Як пише видання Energy Reporters, родовище знайшли у регіоні Хамерслі, де раніше вже знаходили важливі мінеральні ресурси. Однак зараз стало відомо, що тут є майже 55 мільярдів метричних тонн руди з концентрацією заліза, що перевищує 60%.

Цікаво, що поклади залізної руди виявили в регіоні Пілбара — великому посушливому місці, яке тривалий час вважалося однією з найбагатших мінералами провінцій у світі.

Як знайшли родовище

Це родовище відкрили завдяки передовим технологіям: геологи використали новітні методи ізотопного датування та хімічного аналізу. Тож дослідники виявили не тільки поклади залізної руди, а й зафіксували унікальну якість копалини.

Зазначається, що знання, отримані завдяки цим методам — надзвичайно корисні. Можливо, що вже за деякий час корисні копалини добуватимуть більш ефективним способом, який не завдатиме сильної шкоди екології. Водночас, вдасться зменшити кількість відходів та вдосконалити методи видобутку залізної руди.

Раніше повідомлялося, що в Польщі знайшли найбільше в історії країни родовище з нафтою та газом. Свердловину для пошуків пробурили у Середземному морі. Дізнавайтесь також, якого металу в Україні найбільше.