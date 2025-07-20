Провідні ресурси — якого металу в Україні найбільше

Необроблений камінь. Фото ілюстративне: Freepik

Україна — одна з найбагатших на корисні копалини країн Європи. У її надрах зосереджено понад 5% мінеральних ресурсів світу, а за кількістю покладів деяких металів наша держава посідає перше місце.

Новини.LIVE розповідають, якого металу в Україні найбільше.

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Найбільше в Україні представлене залізо, яке входить до складу залізних руд. Крім того, наша країна має значні запаси марганцевих руд, титанових руд, а також інших корисних копалин, серед яких є кольорові метали.

Залізні руди

За розвіданими запасами залізних руд, як пише ВУЕ, на початку ХХІ ст. Україна обіймала одну з перших позицій у світі.

Станом на 01.01.2021 Державним балансом корисних копалин України враховано 60 родовищ залізних руд, з яких 26 перебувають в стадії розробки. Загальні балансові запаси залізних руд становлять 18 065,0 млн тонн.

Криворізький залізорудний басейн (Кривбас) і Кременчуцький район утворюють єдину Криворізько-Кременчуцьку зону, а разом з Білозерським районом — Великий Кривий Ріг, на який припадає основний обсяг видобутку залізних руд.

Марганець

Україна також посідає перше місце у світі за підтвердженими запасами марганцю та друге місце за обсягом загальних запасів, за даними ДП "Держзовнішінформ".

В Дніпропетровській та Запорізькій областях розташований найбільший за покладами марганцю у світі Нікопольський марганцеворудний басейн.

Окрім Нікопольського родовища, марганцеві руди добуваються на Велико-Токмацькому родовищі (Запорізька область) та на техногенному (утвореному в результаті промислової діяльності) шламосховищі ім. Максимова (Дніпропетровська обл.).

Балансові запаси марганцю на Нікопольському, Федорівському (Дніпропетровська та Херсонська обл.) та Велико-Токмацькому родовищі становлять 2,37 млрд тонн.

Крім того, Україна має великі запаси руд кольорових металів, як от титанові, мідні, алюмінієві, нікелеві, поліметалічні, ртутні, золотоносні, вольфрамові, олов'яні тощо.

Раніше ми писали, що Україна ризикує залишитися без брухту — критичної сировини для відновлення інфраструктури та металургії. Це викликано масовим вивезенням брухту за кордон.

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