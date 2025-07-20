Ведущие ресурсы — какого металла в Украине больше всего

Лидеры недр — какого металла в Украине больше всего
Украина — одна из самых богатых полезными ископаемыми стран Европы. В ее недрах сосредоточено более 5% минеральных ресурсов мира, а по количеству залежей некоторых металлов наше государство занимает первое место.
Новини.LIVE рассказывают, какого металла в Украине больше всего.
В наибольшем количестве в Украине представлено железо, которое входит в состав железных руд. Кроме того, наша страна имеет значительные запасы марганцевых руд, титановых руд, а также других полезных ископаемых, среди которых есть цветные металлы.
Железные руды
По разведанным запасам железных руд, как пишет ВУЭ, в начале ХХІ в. Украина занимала одну из первых позиций в мире.
По состоянию на 01.01.2021 Государственным балансом полезных ископаемых Украины учтено 60 месторождений железных руд, из которых 26 находятся в стадии разработки. Общие балансовые запасы железных руд составляют 18 065,0 млн тонн.
Криворожский железорудный бассейн (Кривбасс) и Кременчугский район образуют единую Криворожско-Кременчугскую зону, а вместе с Белозерским районом — Большой Кривой Рог, на который приходится основной объем добычи железных руд.
Марганец
Украина также занимает первое место в мире по подтвержденным запасам марганца и второе место по объему общих запасов, по данным ГП "Держзовнишинформ".
В Днепропетровской и Запорожской областях расположен крупнейший по залежам марганца в мире Никопольский марганцеворудный бассейн.
Кроме Никопольского месторождения, марганцевые руды добываются на Велико-Токмацком месторождении (Запорожская область) и на техногенном (образованном в результате промышленной деятельности) шламохранилище им. Максимова (Днепропетровская обл.).
Балансовые запасы марганца на Никопольском, Федоровском (Днепропетровская и Херсонская обл.) и Велико-Токмакском месторождении составляют 2,37 млрд тонн.
Кроме того, Украина имеет большие запасы руд цветных металлов, таких как титановые, медные, алюминиевые, никелевые, полиметаллические, ртутные, золотоносные, вольфрамовые, оловянные и др.
Ранее мы писали, что Украина рискует остаться без лома — критического сырья для восстановления инфраструктуры и металлургии. Это вызвано массовым вывозом лома за границу.
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