Ведущие ресурсы — какого металла в Украине больше всего

Необработанный камень. Фото иллюстративное: Freepik

Украина — одна из самых богатых полезными ископаемыми стран Европы. В ее недрах сосредоточено более 5% минеральных ресурсов мира, а по количеству залежей некоторых металлов наше государство занимает первое место.

Новини.LIVE рассказывают, какого металла в Украине больше всего.

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В наибольшем количестве в Украине представлено железо, которое входит в состав железных руд. Кроме того, наша страна имеет значительные запасы марганцевых руд, титановых руд, а также других полезных ископаемых, среди которых есть цветные металлы.

Железные руды

По разведанным запасам железных руд, как пишет ВУЭ, в начале ХХІ в. Украина занимала одну из первых позиций в мире.

По состоянию на 01.01.2021 Государственным балансом полезных ископаемых Украины учтено 60 месторождений железных руд, из которых 26 находятся в стадии разработки. Общие балансовые запасы железных руд составляют 18 065,0 млн тонн.

Криворожский железорудный бассейн (Кривбасс) и Кременчугский район образуют единую Криворожско-Кременчугскую зону, а вместе с Белозерским районом — Большой Кривой Рог, на который приходится основной объем добычи железных руд.

Марганец

Украина также занимает первое место в мире по подтвержденным запасам марганца и второе место по объему общих запасов, по данным ГП "Держзовнишинформ".

В Днепропетровской и Запорожской областях расположен крупнейший по залежам марганца в мире Никопольский марганцеворудный бассейн.

Кроме Никопольского месторождения, марганцевые руды добываются на Велико-Токмацком месторождении (Запорожская область) и на техногенном (образованном в результате промышленной деятельности) шламохранилище им. Максимова (Днепропетровская обл.).

Балансовые запасы марганца на Никопольском, Федоровском (Днепропетровская и Херсонская обл.) и Велико-Токмакском месторождении составляют 2,37 млрд тонн.

Кроме того, Украина имеет большие запасы руд цветных металлов, таких как титановые, медные, алюминиевые, никелевые, полиметаллические, ртутные, золотоносные, вольфрамовые, оловянные и др.

Ранее мы писали, что Украина рискует остаться без лома — критического сырья для восстановления инфраструктуры и металлургии. Это вызвано массовым вывозом лома за границу.

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