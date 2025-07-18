Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Україна може залишитися без брухту — чим це загрожує

Україна може залишитися без брухту — чим це загрожує

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 15:19
Експорт брухту з України зростає — чим це загрожує для металургії
Промисловий брухт. Фото ілюстративне: Pixabay

Україна ризикує залишитися без брухту — критичної сировини для відновлення інфраструктури та металургії. Це викликано масовим вивезенням брухту за кордон.

Металургійні підприємства України за підсумками січня-червня 2025 року збільшили експорт довгого металопрокату на 60,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року — до 411,95 тис. т, пише GMK Center.

Реклама
Читайте також:

Понад 38% від загального обсягу експорту довгого прокату припадає на інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, кручені (УКТЗЕД – 7214) — 157,74 тис. т (+341,4 р./р.). 

Аналітики зазначають, що в умовах ускладненого збору сировини масове вивезення брухту за кордон загрожує стабільності роботи української металургійної галузі й здійсненню планів щодо нарощування виробництва сталі.

Куди експортують брухт з України

Основна частина продукції спрямована до Польщі — 94,1 тис. Ще 49,4 тис. т експортовано до Молдови, та 4,65 тис. т — до Литви.

Також українські виробники протягом періоду експортували 158,67 тис. т прутків та брусків гарячекатаних, вироблені з вуглецевої сталі, у бунтах (УКТЗЕД — 7213), що на 33,2% більше р./р. До Румунії відвантажено 76,12 тис. т, Польщі — 43,05 тис. т, Болгарії — 13,43 тис. т.

Ще 67,54 тис. т (+4,8% р./р.) експорту припадає на дріт з вуглецевої сталі (УКТЗЕД — 7217). Серед ключових споживачів: Польща — 26,07 тис. т, Німеччина — 12,32 тис. т, Чехія — 8,29 тис. т.

У II кварталі відвантаження продукції зросли на 116% у річному порівнянні, та на 33,7% у квартальному — до 235,7 тис. т.

Чому Україні невигідний масовий експорт брухту

Як повідомляло агентство Interfax Україна із посиланням на дані комітету ВР з економічного розвитку, торік з України до ЄС вивезли майже 300 тис. тонн брухту чорних металів з нульовим митом. 

Левова частка цього експорту пішла до Туреччини й інші країни, уникаючи сплати мита EUR180 за тонну. Через це бюджет уже втратив понад 2 млрд грн.

Заступник голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський наголосив, що якби цей брухт пішов на українські заводи, це б створило більше доданої вартості на виробництві, більше податків, ЗСУ могли б отримати більше коштів на фінансування потреб з оборони України.

"Тож з огляду на це Україна має почати консультації з європейськими партнерами щодо їхньої здатності відстежувати кінцевого споживача сировини, а також щодо інших більш прикладних заходів для того, щоб ця дефіцитна сировина залишалася і перероблялася в країні", — резюмував парламентарій.

Крім того, через різке зростання вивезення стратегічної сировини з України Міністерство економіки ініціювало запровадження режиму ліцензування та квотування експорту брухту зі встановленням нульового обсягу квоти.

Очікується, що це сприятиме безперебійній роботі металургійної та ливарної галузей промисловості України, а також стабілізації ситуації із забезпеченням потреби металобрухту на внутрішньому ринку.

Раніше ми писали, який метал і чому різко додав у ціні. 

Також дізнавайтеся, на якому брухті можна найбільше заробити. 

промисловість експорт металолом металобрухт металургія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації