Експорт брухту з України зростає — чим це загрожує для металургії

Промисловий брухт. Фото ілюстративне: Pixabay

Україна ризикує залишитися без брухту — критичної сировини для відновлення інфраструктури та металургії. Це викликано масовим вивезенням брухту за кордон.

Металургійні підприємства України за підсумками січня-червня 2025 року збільшили експорт довгого металопрокату на 60,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року — до 411,95 тис. т, пише GMK Center.

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Понад 38% від загального обсягу експорту довгого прокату припадає на інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, кручені (УКТЗЕД – 7214) — 157,74 тис. т (+341,4 р./р.).

Аналітики зазначають, що в умовах ускладненого збору сировини масове вивезення брухту за кордон загрожує стабільності роботи української металургійної галузі й здійсненню планів щодо нарощування виробництва сталі.

Куди експортують брухт з України

Основна частина продукції спрямована до Польщі — 94,1 тис. Ще 49,4 тис. т експортовано до Молдови, та 4,65 тис. т — до Литви.

Також українські виробники протягом періоду експортували 158,67 тис. т прутків та брусків гарячекатаних, вироблені з вуглецевої сталі, у бунтах (УКТЗЕД — 7213), що на 33,2% більше р./р. До Румунії відвантажено 76,12 тис. т, Польщі — 43,05 тис. т, Болгарії — 13,43 тис. т.

Ще 67,54 тис. т (+4,8% р./р.) експорту припадає на дріт з вуглецевої сталі (УКТЗЕД — 7217). Серед ключових споживачів: Польща — 26,07 тис. т, Німеччина — 12,32 тис. т, Чехія — 8,29 тис. т.

У II кварталі відвантаження продукції зросли на 116% у річному порівнянні, та на 33,7% у квартальному — до 235,7 тис. т.

Чому Україні невигідний масовий експорт брухту

Як повідомляло агентство Interfax Україна із посиланням на дані комітету ВР з економічного розвитку, торік з України до ЄС вивезли майже 300 тис. тонн брухту чорних металів з нульовим митом.

Левова частка цього експорту пішла до Туреччини й інші країни, уникаючи сплати мита EUR180 за тонну. Через це бюджет уже втратив понад 2 млрд грн.

Заступник голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський наголосив, що якби цей брухт пішов на українські заводи, це б створило більше доданої вартості на виробництві, більше податків, ЗСУ могли б отримати більше коштів на фінансування потреб з оборони України.

"Тож з огляду на це Україна має почати консультації з європейськими партнерами щодо їхньої здатності відстежувати кінцевого споживача сировини, а також щодо інших більш прикладних заходів для того, щоб ця дефіцитна сировина залишалася і перероблялася в країні", — резюмував парламентарій.

Крім того, через різке зростання вивезення стратегічної сировини з України Міністерство економіки ініціювало запровадження режиму ліцензування та квотування експорту брухту зі встановленням нульового обсягу квоти.

Очікується, що це сприятиме безперебійній роботі металургійної та ливарної галузей промисловості України, а також стабілізації ситуації із забезпеченням потреби металобрухту на внутрішньому ринку.

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