Экспорт лома из Украины растет — чем это грозит для металлургии

Промышленный лом. Фото иллюстративное: Pixabay

Украина рискует остаться без лома — критического сырья для восстановления инфраструктуры и металлургии. Это вызвано массовым вывозом лома за рубеж.

Металлургические предприятия Украины по итогам января-июня 2025 года увеличили экспорт длинного металлопроката на 60,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 411,95 тыс. т, пишет GMK Center.

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Более 38% от общего объема экспорта длинного проката приходится на прочие прутки и бруски из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, крученые (УКТВЭД — 7214) — 157,74 тыс. т (+341,4 г./г.).

Аналитики отмечают, что в условиях осложненного сбора сырья массовый вывоз лома за рубеж угрожает стабильности работы украинской металлургической отрасли и осуществлению планов по наращиванию производства стали.

Куда экспортируют лом из Украины

Основная часть продукции направлена в Польшу — 94,1 тыс. Еще 49,4 тыс. т экспортировано в Молдову, и 4,65 тыс. т — в Литву.

Также украинские производители в течение периода экспортировали 158,67 тыс. т прутков и брусков горячекатаных, произведенные из углеродистой стали, в бунтах, что на 33,2% больше г./г. В Румынию отгружено 76,12 тыс. т, Польшу — 43,05 тыс. т, Болгарию —13,43 тыс. т.

Еще 67,54 тыс. т (+4,8% г/г.) экспорта приходится на проволоку из углеродистой стали (УКТВЭД — 7217). Среди ключевых потребителей: Польша — 26,07 тыс. т, Германия — 12,32 тыс. т, Чехия — 8,29 тыс. т.

Во II квартале отгрузки продукции выросли на 116% в годовом сравнении, и на 33,7% в квартальном — до 235,7 тыс. т.

Почему Украине невыгоден массовый экспорт лома

Как сообщало агентство Interfax Украина со ссылкой на данные комитета ВР по экономическому развитию, в прошлом году из Украины в ЕС вывезли почти 300 тыс. тонн лома черных металлов с нулевой пошлиной.

Львиная доля этого экспорта ушла в Турцию и другие страны, избегая уплаты пошлины EUR180 за тонну. Из-за этого бюджет уже потерял более 2 млрд грн.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский подчеркнул, что если бы этот лом пошел на украинские заводы, это бы создало больше добавленной стоимости на производстве, больше налогов, ВСУ могли бы получить больше средств на финансирование потребностей по обороне Украины.

"Поэтому, учитывая это, Украина должна начать консультации с европейскими партнерами относительно их способности отслеживать конечного потребителя сырья, а также относительно других более прикладных мер для того, чтобы это дефицитное сырье оставалось и перерабатывалось в стране", — резюмировал парламентарий.

Кроме того, из-за резкого роста вывоза стратегического сырья из Украины Министерство экономики инициировало введение режима лицензирования и квотирования экспорта лома с установлением нулевого объема квоты.

Ожидается, что это будет способствовать бесперебойной работе металлургической и литейной отраслей промышленности Украины, а также стабилизации ситуации с обеспечением потребности металлолома на внутреннем рынке.

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