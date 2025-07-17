Дніпроспецсталь, Інтерпайп та Метінвест — кого шукають металургійні заводи та які зарплати пропонують

Працівник на одному з металургійних заводів. Фото: УНІАН

Металургія — це галузь у промисловості, яка включає видобуток і отримання різних металів і руд. Це основа будь-якого виробництва, а також економік багатьох країн світу. Українці, які працюють на металургійних заводах, виробляють та видобувають метал, обробляють продукцію у гарячому та холодному стані.

Редакція Новини.LIVE розповідає, кому зараз пропонують роботу металургійні підприємства та скільки готові платити.

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Влаштуватися на роботу в Інтерпайп — кого шукають та які зарплати

Найбільше шансів влаштуватися на роботу мають бригадири. Серед 240 вакансій, які наразі представлені на одному із сайтів з пошуків роботи, більшість стосується саме бригадирів. На Інтерпайпі пропонують зарплати у розмірі від 25 тис. до 27,5 тис. гривень. Компанія готова розглядати резюме від кандидатів без досвіду роботи на такій посаді. Обов’язки бригадира на Інтерпайпі є різними, але серед основних:

організація та контроль процесів оброблення, сортування, приймання та здавання продукції;

пакування та пакетування металу та готової продукції.

ведення обліку та звітності по виконаній роботі.

Водії та пресувальники — скільки їм платять на Метінвесті

Компанія наразі шукає працівників у двох українських містах. Наприклад, у Кривому Розі можна влаштуватися водієм вантажівки БелАЗ та працювати у кар'єрі на Південному гірничо-збагачувальному комбінаті.

Крім офіційного працевлаштування, медичного страхування, змінного графіка роботи, водію платитимуть 40 тис. гривень щомісяця.

Натомість у Запоріжжі є вакантне місце пресувальника на підприємство групи Метінвест — Запоріжвогнетрив. Від кандидатів на посаду вимагають наявності середньої освіти. В обов'язки пресувальника входить:

підготовка пресу до роботи;

пресування вогнетривких виробів напівсухим способом на гідравлічному пресі;

контроль пресованих виробів за об'ємною вагою шляхом зважування на контрольних вагах.

Дніпроспецсталь — хто потрібен заводу зараз

На електрометалургійному заводі у Дніпрі актуальними у липні є три вакансії. Так, компанія шукає:

водія автотранспортних засобів, машиніста перевантажувача (обробка металобрухту);

провідного інженера (радіаційна безпека, радіаційний контроль);

робочого з виробництва металопродукції.

Щодо зарплат, то найнижчими є виплати у провідного інженера — від 10 тис. до 13 тис. гривень на місяць. Дещо вищим може бути заробіток у водія та працівника, який вироблятиме продукцію з металу.

Так, водій зможе заробляти до 25 тис. гривень, тоді як робочий на виробництві металопродукції — до 35 тис. гривень.

Раніше ми розповідали про найбільший металургійний завод у світі. На ньому щороку виробляють до 17 млн тонн сталі. Дізнавайтесь також про стан української металургії у 2025 році.