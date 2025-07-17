Днепроспецсталь, Интерпайп и Метинвест — кого ищут металлургические заводы и какие зарплаты предлагают

Работник на одном из металлургических заводов. Фото: УНИАН

Металлургия — это отрасль в промышленности, которая включает добычу и получение различных металлов и руд. Это основа любого производства, а также экономик многих стран мира. Украинцы, которые работают на металлургических заводах, производят и добывают металл, обрабатывают продукцию в горячем и холодном состоянии.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кому сейчас предлагают работу металлургические предприятия и сколько готовы платить.

Реклама

Читайте также:

Устроиться на работу в Интерпайп — кого ищут и какие зарплаты

Самые большие шансы устроиться на работу у бригадиров. Среди 240 вакансий, которые сейчас представлены на одном из сайтов по поиску работы, большинство касается именно бригадиров. На Интерпайпе предлагают зарплаты в размере от 25 тыс. до 27,5 тыс. гривен. Компания готова рассматривать резюме от кандидатов без опыта работы на такой должности. Обязанности бригадира на Интерпайпе разные, но среди основных:

организация и контроль процессов обработки, сортировки, приемки и сдачи продукции;

упаковка и пакетирование металла и готовой продукции;

ведение учета и отчетности по выполненной работе.

Водители и прессовщики — сколько им платят на Метинвесте

Компания сейчас ищет работников в двух украинских городах. Например, в Кривом Роге можно устроиться водителем грузовика БелАЗ и работать в карьере на Южном горно-обогатительном комбинате.

Кроме официального трудоустройства, медицинского страхования, сменного графика работы, водителю будут платить 40 тыс. гривен ежемесячно.

Зато в Запорожье есть вакантное место прессовщика на предприятие группы Метинвест — Запорижвогнетрив. От кандидатов на должность требуют наличия среднего образования. В обязанности прессовщика входит:

подготовка пресса к работе;

прессование огнеупорных изделий полусухим способом на гидравлическом прессе;

контроль прессованных изделий по объемному весу путем взвешивания на контрольных весах.

Днепроспецсталь — кто нужен заводу сейчас

На электрометаллургическом заводе в Днепре актуальны в июле три вакансии. Так, компания ищет:

водителя автотранспортных средств, машиниста перегружателя (обработка металлолома);

ведущего инженера (радиационная безопасность, радиационный контроль);

рабочего по производству металлопродукции.

Что касается зарплат, то самыми низкими являются выплаты у ведущего инженера — от 10 тыс. до 13 тыс. гривен в месяц. Несколько выше может быть заработок у водителя и работника, который будет производить продукцию из металла.

Так, водитель сможет зарабатывать до 25 тыс. гривен, тогда как рабочий на производстве металлопродукции — до 35 тыс. гривен.

Ранее мы рассказывали о крупнейшем металлургическом заводе в мире. На нем ежегодно производят до 17 млн тонн стали. Узнавайте также о состоянии украинской металлургии в 2025 году.