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Головна Індустрії Нові виклики для української металургії — що з виробництвом

Нові виклики для української металургії — що з виробництвом

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Дата публікації: 26 червня 2025 20:01
Металургія у 2025 році — що відбувається з ринком металопрокату
Металургійний комбінат. Фото: УНІАН
Ключові моменти Що відбувається в металургійній галузі зараз Де цікавляться металопрокатом і для чого він потрібен Що буде з українською металургією далі

Після вдалого для українських металургів 2023 року, коли ринку вдалося частково відновитися в умовах війни, у 2025 році фіксують суттєве зниження попиту. Причина — на ринку виник загальний профіцит металу.

Про це йдеться у матеріалі видання Gmk.center

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Що відбувається в металургійній галузі зараз 

Паралельно з профіцитом посилився тиск з боку імпорту — активніше свою продукцію пропонують Туреччина та Китай. Це не тільки доповнює асортимент продукції, а й формує ціновий тиск на виробників з України. Тож знижується маржинальність, а металургійний ринок починає стагнувати. У підсумку, у першій половині 2025 року споживчий попит на металопрокатному ринку знизився.

Де цікавляться металопрокатом і для чого він потрібен

Серед основних споживачів залишаються машинобудування, аграрний сектор і приватне будівництво. У західних регіонах, на тлі релокації бізнесу та зростання попиту на житло, приватна забудова та комерційні об’єкти продовжують формувати стабільний запит.

Також зростає зацікавленість на матеріали, які потрібні для будівництва фортифікацій, а також використовуються в оборонній інфраструктурі — сітки, профільні труби.

Однак стрімкішому розвитку галузі заважають системні виклики, зокрема нестача кадрів.

"Воєнний час суттєво ускладнив підбір і утримання кваліфікованих спеціалістів, особливо у сферах із фізичним навантаженням. Попри це, є нові можливості — жінки активно долучаються до технічних професій і часто демонструють високі результати", — зазначається у статті.

Ще одна проблема полягає у логістиці, а саме:

  • у подовжених термінах доставки;
  • у нестабільній вартості транспорту;
  • у складнощах, які з'являються на прикордонних переходах.

"Все це посилюється агресивною конкуренцією на фоні імпорту, що тисне на прибутковість і довгострокову стійкість бізнесу", — зазначають автори матеріалу.

Що буде з українською металургією далі 

Наразі головне завдання для металургійного сектору — втримати рівень 2024 року. Про зростання можна буде говорити лише тоді, коли запрацюють масштабні відновлювальні програми.

"Якщо вдасться стабілізувати енергетику та забезпечити безперебійне фінансування будівництва – це стане драйвером пожвавлення", — пояснюють журналісти. 

Та деякі ризики бізнес не у змозі контролювати. Йдеться про безпекову ситуацію, мобілізаційні виклики, обсяги міжнародної допомоги.

Нагадаємо, що Україна в умовах війни наростила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становить 522,5 млн доларів. Дізнавайтесь також, які зарплати мають металурги у 2025 році.

промисловість економіка війна в Україні металурги металургія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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