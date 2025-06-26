Металлургия в 2025 году — что происходит с рынком металлопроката

Новые вызовы для украинской металлургии — что с производством
После удачного для украинских металлургов 2023 года, когда рынку удалось частично восстановиться в условиях войны, в 2025 году фиксируют существенное снижение спроса. Причина — на рынке возник общий профицит металла.
Об этом говорится в материале издания Gmk.center.
Что происходит в металлургической отрасли сейчас
Параллельно с профицитом усилилось давление со стороны импорта — активнее свою продукцию предлагают Турция и Китай. Это не только дополняет ассортимент продукции, но и формирует ценовое давление на производителей из Украины. Поэтому снижается маржинальность, а металлургический рынок начинает стагнировать. В итоге, в первой половине 2025 года потребительский спрос на металлопрокатном рынке снизился.
Где интересуются металлопрокатом и для чего он нужен
Среди основных потребителей остаются машиностроение, аграрный сектор и частное строительство. В западных регионах, на фоне релокации бизнеса и роста спроса на жилье, частная застройка и коммерческие объекты продолжают формировать стабильный запрос.
Также растет заинтересованность на материалы, которые нужны для строительства фортификаций, а также используются в оборонной инфраструктуре — сетки, профильные трубы.
Однако стремительному развитию отрасли мешают системные вызовы, в частности нехватка кадров.
"Военное время существенно усложнило подбор и содержание квалифицированных специалистов, особенно в сферах с физической нагрузкой. Несмотря на это, есть новые возможности — женщины активно приобщаются к техническим профессиям и часто демонстрируют высокие результаты", — отмечается в статье.
Еще одна проблема заключается в логистике, а именно:
- в длительных сроках доставки;
- в нестабильной стоимости транспорта;
- в сложностях, которые появляются на пограничных переходах.
"Все это усугубляется агрессивной конкуренцией на фоне импорта, что давит на прибыльность и долгосрочную устойчивость бизнеса", — отмечают авторы материала.
Что будет с украинской металлургией дальше
На данный момент главная задача для металлургического сектора — удержать уровень 2024 года. О росте можно будет говорить только тогда, когда заработают масштабные восстановительные программы.
"Если удастся стабилизировать энергетику и обеспечить бесперебойное финансирование строительства - это станет драйвером оживления", — объясняют журналисты.
Но некоторые риски бизнес не в состоянии контролировать. Речь идет о ситуации с безопасностью, мобилизационных вызовах, объемах международной помощи.
Напомним, что Украина в условиях войны нарастила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составляет 522,5 млн долларов. Узнавайте также, какие зарплаты имеют металлурги в 2025 году.
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