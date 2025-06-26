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Главная Индустрии Новые вызовы для украинской металлургии — что с производством

Новые вызовы для украинской металлургии — что с производством

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 20:01
Металлургия в 2025 году — что происходит с рынком металлопроката
Металлургический комбинат. Фото: УНИАН
Ключові моменти Что происходит в металлургической отрасли сейчас Где интересуются металлопрокатом и для чего он нужен Что будет с украинской металлургией дальше

После удачного для украинских металлургов 2023 года, когда рынку удалось частично восстановиться в условиях войны, в 2025 году фиксируют существенное снижение спроса. Причина — на рынке возник общий профицит металла.

Об этом говорится в материале издания Gmk.center.

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Что происходит в металлургической отрасли сейчас

Параллельно с профицитом усилилось давление со стороны импорта — активнее свою продукцию предлагают Турция и Китай. Это не только дополняет ассортимент продукции, но и формирует ценовое давление на производителей из Украины. Поэтому снижается маржинальность, а металлургический рынок начинает стагнировать. В итоге, в первой половине 2025 года потребительский спрос на металлопрокатном рынке снизился.

Где интересуются металлопрокатом и для чего он нужен

Среди основных потребителей остаются машиностроение, аграрный сектор и частное строительство. В западных регионах, на фоне релокации бизнеса и роста спроса на жилье, частная застройка и коммерческие объекты продолжают формировать стабильный запрос.

Также растет заинтересованность на материалы, которые нужны для строительства фортификаций, а также используются в оборонной инфраструктуре — сетки, профильные трубы.

Однако стремительному развитию отрасли мешают системные вызовы, в частности нехватка кадров.

"Военное время существенно усложнило подбор и содержание квалифицированных специалистов, особенно в сферах с физической нагрузкой. Несмотря на это, есть новые возможности — женщины активно приобщаются к техническим профессиям и часто демонстрируют высокие результаты", — отмечается в статье.

Еще одна проблема заключается в логистике, а именно:

  • в длительных сроках доставки;
  • в нестабильной стоимости транспорта;
  • в сложностях, которые появляются на пограничных переходах.

"Все это усугубляется агрессивной конкуренцией на фоне импорта, что давит на прибыльность и долгосрочную устойчивость бизнеса", — отмечают авторы материала.

Что будет с украинской металлургией дальше

На данный момент главная задача для металлургического сектора — удержать уровень 2024 года. О росте можно будет говорить только тогда, когда заработают масштабные восстановительные программы.

"Если удастся стабилизировать энергетику и обеспечить бесперебойное финансирование строительства - это станет драйвером оживления", — объясняют журналисты.

Но некоторые риски бизнес не в состоянии контролировать. Речь идет о ситуации с безопасностью, мобилизационных вызовах, объемах международной помощи.

Напомним, что Украина в условиях войны нарастила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составляет 522,5 млн долларов. Узнавайте также, какие зарплаты имеют металлурги в 2025 году.

промышленность экономика война в Украине металурги металлургия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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