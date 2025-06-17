Зарплати у гірничо-металургійному комплексі — як платять працівникам

Металургійні підприємства в Маріуполі. Фото: УНІАН

Гірничо-металургійна сфера — одна із ключових для української економіки. Ця галузь надає робочі місця з конкурентною зарплатою тисячам людей, завдяки чому українці залишаються працювати в країні, а не виїжджають за кордон навіть в умовах повномасштабної війни.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки заробляють працівники гірничо-металургійного комплексу (ГМК) в Україні.

Реклама

Читайте також:

Більші, ніж в інших — які зарплати у гірничо-металургіному комплексі

Як повідомляється на сайті GMK Center, зарплати в українців, які працюють у гірничо-металургійній сфері, перевищують середній показник виплат по країні. Ба більше — у 2024 році середній рівень оплати праці в галузі збільшився на 14,4% — 27,3 тис. грн.

Водночас, як свідчать дані Держстату, у 2023 році середня зарплата в Україні була на рівні 17,4 тис. грн, тоді як у промисловості показник був на одну тисячу гривень більшим — 18,4 тис. грн. При цьому у GMK Center зауважують, що у 2023 році зарплати в секторі були на 37% вищі, ніж у середньому по Україні.

Які перспективи ГМК під час війни з РФ

Зростання зарплат у промисловості — це хоч і позитивний момент, однак він не зовсім відповідає реальному стану української економіки. Так, у підприємств ГМК є проблеми через складну макроекономічну ситуацію, високу інфляцію та проблеми з логістикою.

Бойові дії з РФ та загроза для енергетичного ринку змушують підприємства витрачати більше грошей для реалізації продукції, що може обмежувати подальше підвищення зарплат.

Про що ще варто знати

Люди щодня продукують мільйони тонн відходів, але частину з них, зокрема й метали, можна повторно використати. Це особливо стосуються алюмінію та сталі, адже вони дуже цінні для вторинної обробки.

Недолік один — збір і транспортування металевих відходів потребують додаткової інфраструктури.

Раніше ми розповідали про різке подорожчання нафти та золота на світових ринках. Відома причина змін у цінах. Дізнавайтесь також, що відбувається з українською металургією під час війни.