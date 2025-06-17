Зарплаты в горно-металлургическом комплексе — как платят работникам

Металлургические предприятия в Мариуполе. Фото: УНИАН

Горно-металлургическая сфера — одна из ключевых для украинской экономики. Эта отрасль предоставляет рабочие места с конкурентной зарплатой тысячам людей, благодаря чему украинцы остаются работать в стране, а не выезжают за границу даже в условиях полномасштабной войны.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько зарабатывают работники горно-металлургического комплекса (ГМК) в Украине.

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Больше, чем у других — какие зарплаты в горно-металлургическом комплексе

Как сообщается на сайте GMK Center, зарплаты у украинцев, работающих в горно-металлургической сфере, превышают средний показатель выплат по стране. Более того — в 2024 году средний уровень оплаты труда в отрасли стал больше на 14,4% — 27,3 тыс. грн.

В то же время, как свидетельствуют данные Госстата, в 2023 году средняя зарплата в Украине была на уровне 17,4 тыс. грн, тогда как в промышленности показатель был на одну тысячу гривен больше — 18,4 тыс. грн. При этом в GMK Center подчеркивают, что в 2023 году зарплаты в секторе были на 37% выше, чем в среднем по Украине.

Какие перспективы ГМК во время войны с РФ

Рост зарплат в промышленности — это хоть и позитивный момент, однако он не совсем соответствует реальному состоянию украинской экономики. Так, у предприятий ГМК есть проблемы из-за сложной макроэкономической ситуации, высокой инфляции и проблем с логистикой.

Боевые действия с РФ и угроза для энергетического рынка заставляют предприятия тратить больше денег для реализации продукции, что может ограничивать дальнейшее повышение зарплат.

О чем еще стоит знать

Люди ежедневно производят миллионы тонн отходов, но часть из них, в том числе и металлы, можно повторно использовать. Это особенно касается алюминия и стали, ведь они очень ценны для вторичной обработки.

Недостаток один — сбор и транспортировка металлических отходов требуют дополнительной инфраструктуры.

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