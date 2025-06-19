Німеччина нарощує випуск бронесталі — в чому причина

Робочий розрізає трубу. Фото: Freepik

Війна в Україні стала каталізатором змін у європейській оборонній промисловості, зокрема в Німеччині. Попит на бронесталь, ключовий матеріал для виробництва танків, бронетранспортерів і артилерійських систем, б’є рекорди. Німецькі оборонні гіганти, як-от Rheinmetall AG, закликають місцевих металургів наростити виробництво, щоб зменшити залежність від імпорту.

Оборонна промисловість Німеччини переживає бум через війну в Україні та побоювання скорочення військової підтримки з боку США, пише Bloomberg. Rheinmetall, один із найбільших виробників бронетехніки в Європі, потребує тисячі тонн бронесталі щороку — удвічі більше, ніж два роки тому. Однак більшу частину цього матеріалу постачає шведська компанія SSAB AB, що створює ризики для ланцюгів постачання.

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"У нинішній ситуації безглуздо покладатися на імпорт", — зазначає керівник оборонного підрозділу Salzgitter AG Томас Мелльманн.

Залежність від іноземних постачальників може призвести до затримок у виробництві, особливо в умовах зростання попиту. Наприклад, у 2024 році європейські країни збільшили оборонні бюджети, а Німеччина виділила понад 60 млрд євро на оборону в 2025 році. Це стимулює попит на бронесталь, але водночас оголює проблему: німецькі металурги не встигають за потребами.

Хто готовий відповісти на виклик

Дві німецькі компанії — Salzgitter AG і Dillinger Hüttenwerke — заявили про готовність працювати з оборонним сектором. Dillinger, сертифікована для військових поставок ще з 2021 року, вже веде переговори з виробниками бронетехніки в Німеччині та Європі. Salzgitter, один із найбільших сталеливарних заводів Європи, лише розпочинає цей шлях. Компанія створила спеціальний підрозділ для оборонного сектору, але перші поставки ще попереду.

"Ми бачимо величезний потенціал у співпраці з оборонною промисловістю, але потрібен час для адаптації", — коментує Мелльманн.

Rheinmetall уже розпочав закупівлі бронесталі в Німеччині, хоча не розкриває деталей щодо постачальників. Це сигнал для місцевих металургів: попит є, але потрібні швидкі дії.

Перешкоди на шляху

Попри зростання попиту, німецькі сталеливарні компанії залишаються обережними. Виробництво бронесталі вимагає дорогого обладнання, сертифікації та стабільного попиту. Наприклад, Thyssenkrupp, один із гігантів галузі, не планує відновлювати роботу заводу з виробництва товстолистового прокату, закритого в 2021 році через економічні труднощі.

Більшість німецьких виробників бронесталі — це невеликі компанії, які вразливі до коливань попиту. У періоди спаду замовлень вони можуть зазнавати значних збитків. Федерація німецької оборонної промисловості наголошує, що для стабільного забезпечення армії потрібна державна підтримка, зокрема гарантії довгострокових контрактів.

Статистика та реальність

Німеччина залишається одним із найбільших виробників сталі у світі, посідаючи 7-ме місце за версією World Steel Association. У 2024 році країна збільшила випуск сталі на 5,2% порівняно з 2023 роком — до 37,23 млн т. Виробництво чавуну зросло на 2,9% (24,33 млн т), а гарячекатаного прокату — на 3% (31,61 млн т). Однак, за даними Wirtschaftsverband Stahl (WVStahl), обсяги виплавки сталі втретє поспіль не перевищили 40 млн т, що вказує на тривалу рецесію в галузі.

Ці цифри показують, що металургія Німеччини має потенціал, але потребує інвестицій і чіткої стратегії для переходу на військові рейки, наголошує видання.

Що далі: бронесталь як лакмус стратегічної автономії

Ситуація з бронесталлю — лише один із прикладів глибшої проблеми: Європа виявилася не готовою до довготривалого конфлікту поруч зі своїми кордонами. І хоча німецька економіка демонструє гнучкість, оборонна металургія потребує довгострокових гарантій. Можливе скорочення підтримки з боку США ще більше посилює потребу у власних виробничих потужностях.

"Ми маємо забезпечити себе на майбутнє — це вже не просто про ринок, це про національну безпеку", — підсумував Мелльманн.

Раніше ми повідомляли, що українська металургія, що раніше була однією з провідних галузей економіки, нині переживає серйозні труднощі. У травні 2025 року виробництво деяких видів металопродукції знову скоротилося, що свідчить про продовження негативних тенденцій. Це падіння є значним як порівняно з квітнем, так і з аналогічним періодом минулого року.

А через нову урядову вимогу імпортувати 80% електроенергії найбільший український виробник сталі "АрселорМіттал Кривий Ріг" планував відправити на простій понад тисячу працівників.