Германия наращивает выпуск бронестали — в чем причина

Рабочий разрезает трубу. Фото: Freepik

Война в Украине стала катализатором изменений в европейской оборонной промышленности, в частности в Германии. Спрос на бронесталь, ключевой материал для производства танков, бронетранспортеров и артиллерийских систем, бьет рекорды. Немецкие оборонные гиганты, такие как Rheinmetall AG, призывают местных металлургов нарастить производство, чтобы уменьшить зависимость от импорта.

Оборонная промышленность Германии переживает бум из-за войны в Украине и опасений сокращения военной поддержки со стороны США, пишет Bloomberg. Rheinmetall, один из крупнейших производителей бронетехники в Европе, требует тысячи тонн бронестали ежегодно — вдвое больше, чем два года назад. Однако большую часть этого материала поставляет шведская компания SSAB AB, что создает риски для цепей поставок.

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"В нынешней ситуации бессмысленно полагаться на импорт", — отмечает руководитель оборонного подразделения Salzgitter AG Томас Мелльманн.

Зависимость от иностранных поставщиков может привести к задержкам в производстве, особенно в условиях роста спроса. Например, в 2024 году европейские страны увеличили оборонные бюджеты, а Германия выделила более 60 млрд евро на оборону в 2025 году. Это стимулирует спрос на бронесталь, но в то же время обнажает проблему: немецкие металлурги не успевают за потребностями.

Кто готов ответить на вызов

Две немецкие компании — Salzgitter AG и Dillinger Hüttenwerke — заявили о готовности работать с оборонным сектором. Dillinger, сертифицированная для военных поставок еще с 2021 года, уже ведет переговоры с производителями бронетехники в Германии и Европе. Salzgitter, один из крупнейших сталелитейных заводов Европы, только начинает этот путь. Компания создала специальное подразделение для оборонного сектора, но первые поставки еще впереди.

"Мы видим огромный потенциал в сотрудничестве с оборонной промышленностью, но нужно время для адаптации", — комментирует Мелльманн.

Rheinmetall уже начал закупки бронестали в Германии, хотя не раскрывает деталей относительно поставщиков. Это сигнал для местных металлургов: спрос есть, но нужны быстрые действия.

Препятствия на пути

Несмотря на рост спроса, немецкие сталелитейные компании остаются осторожными. Производство бронестали требует дорогостоящего оборудования, сертификации и стабильного спроса. Например, Thyssenkrupp, один из гигантов отрасли, не планирует возобновлять работу завода по производству толстолистового проката, закрытого в 2021 году из-за экономических трудностей.

Большинство немецких производителей бронестали — это небольшие компании, которые уязвимы к колебаниям спроса. В периоды спада заказов они могут нести значительные убытки. Федерация немецкой оборонной промышленности подчеркивает, что для стабильного обеспечения армии нужна государственная поддержка, в частности гарантии долгосрочных контрактов.

Статистика и реальность

Германия остается одним из крупнейших производителей стали в мире, занимая 7-е место по версии World Steel Association. В 2024 году страна увеличила выпуск стали на 5,2% по сравнению с 2023 годом — до 37,23 млн т. Производство чугуна выросло на 2,9% (24,33 млн т), а горячекатаного проката — на 3% (31,61 млн т). Однако, по данным Wirtschaftsverband Stahl (WVStahl), объемы выплавки стали в третий раз подряд не превысили 40 млн т, что указывает на продолжающуюся рецессию в отрасли.

Эти цифры показывают, что металлургия Германии имеет потенциал, но нуждается в инвестициях и четкой стратегии для перехода на военные рельсы, подчеркивает издание.

Что дальше: бронесталь как лакмус стратегической автономии

Ситуация с бронесталью — лишь один из примеров более глубокой проблемы: Европа оказалась не готова к долговременному конфликту рядом со своими границами. И хотя немецкая экономика демонстрирует гибкость, оборонная металлургия нуждается в долгосрочных гарантиях. Возможное сокращение поддержки со стороны США еще больше усиливает потребность в собственных производственных мощностях.

"Мы должны обеспечить себя на будущее — это уже не просто о рынке, это о национальной безопасности", — подытожил Мелльманн.

Ранее мы сообщали, что украинская металлургия, которая ранее была одной из ведущих отраслей экономики, сейчас переживает серьезные трудности. В мае 2025 года производство некоторых видов металлопродукции снова сократилось, что свидетельствует о продолжении негативных тенденций. Это падение является значительным как по сравнению с апрелем, так и с аналогичным периодом прошлого года.

А из-за нового правительственного требования импортировать 80% электроэнергии крупнейший украинский производитель стали "АрселорМиттал Кривой Рог" планировал отправить на простой более тысячи работников.