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Головна Індустрії Сталевий гігант — який металургійний завод найбільший у світі

Сталевий гігант — який металургійний завод найбільший у світі

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 17:25
Найбільший металургійний завод у світі — що про нього відомо
Працівник металургійного заводу. Фото ілюстративне: Pixabay.

У світі налічується сотні металургійних заводів, розташованих у різних частинах планети — від Європи до Азії. Проте лише одиниці з них визначають глобальні тенденції, впливають на ринки та фактично задають темп для всієї галузі.

Новини.LIVE розповідають, який металургійний завод найбільший у світі та що про нього відомо.

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Найбільший металургійний завод у світі

Найбільшим металургійним комбінатом світу, судячи з відкритих даних, є Кван'янський металургійний комбінат. Розташований він на окремому острові (займає більшу його частину) у місті Кван'ян на південному узбережжі Південної Кореї. 

Належить комбінат металургійній компанії POSCO, яка будувала його у кілька етапів протягом 1985—1992 років. Продуктивність комбінату — 15-17 млн тонн сталі на рік.

На підприємстві працюють 5 доменних печей, найбільша з яких має об'єм 6 000 м³ і є також однією з найбільших у світі. 

Сталеві імперії

Крім Кван'янського металургійного комбінату, варто також згадати й про інших великих гравців світової промисловості. Зокрема це:

  • Gary Works Gary Works — великий металургійний завод у Гері, штат Індіана, на березі озера Мічиган. Протягом багатьох років Gary Works був найбільшим у світі сталеливарним заводом і залишається найбільшим інтегрованим заводом у Північній Америці.
  • Пхоханський металургійний комбінат — одне з найбільших підприємств чорної металургії Південної Кореї. Як і Кван'янський металургійний комбінат, належить компанії POSCO. Спільно ці два комбінати виробляють 33,7 млн тонн сталі на рік.
  • Jiangsu Shagang —  є одним з п'яти кращих виробників сталі в Китаї. Розташований в провінції Ханьцзяган. Виробляє майже 18 мільйонів тонн заліза щорічно.

Очевидно, що металургійна галузь продовжує відігравати ключову роль у світовій економіці, а гігантські комбінати на кшталт Кван'янського, Gary Works чи Jiangsu Shagang є не лише осередками виробництва сталі, а й символами індустріального прогресу своїх країн.

Раніше ми писали, як і чому змінилися ціни на залізну руду. 

Також дізнавайтеся, які зарплати пропонують на одному із найбільших металургійних заводів України у липні 2025 року.

промисловість завод залізо металурги металургія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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