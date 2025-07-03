Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Ціни на залізну руду — як і чому змінилася вартість

Ціни на залізну руду — як і чому змінилася вартість

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 17:25
Залізна руда не втримує рівень — що відбувається з цінами на світовому ринку
Працівник на металургійному заводі. Фото: УНІАН

Ціни на залізну руду 27 червня 2025 року досягли психологічної позначки у 99,9 долара за тонну на Далянській біржі (DCE). Один із ключових драйверів, які рухали ціни вперед, — збереження високих обсягів виплавки чавуну у Китаї.

Про це повідомляється на сайті GMK.center

Реклама
Читайте також:

Що відбувається з цінами на залізну руду

За оцінками аналітиків, маржинальність деяких металургів залишалась позитивною, що стимулювало відновлення інтересу до закупівель сировини. Але в останній день червня настрої дещо змінилися: вересневі ф’ючерси на DCE подешевшали, а спотові ціни залишилися практично без змін. Причина — з'явилася неофіційна інформація, що в провінції Шаньсі, де багато металургійних заводів, запровадять обмеження на виробництво сталі.

Ситуація на спотовому ринку також є неоднозначною. Активність на платформах продажів була помірною. Тобто кінцеві споживачі не хочуть агресивно скуповувати сировину, хоча показники виплавки залишаються на стабільному рівні.

"Отже, останній тиждень червня приніс ринку обережне зростання та водночас сигнали потенційної корекції. Висока чутливість до новин з Китаю, сезонне зниження попиту та структурні зміни в якості сировини формують нестабільне середовище для торгівлі, в якому навіть незначні фактори здатні спричинити коливання котирувань у межах 90-100 доларів за тонну", — зазначається у матеріалі. 

Нагадаємо, що в українській металургії нараз є серйозні проблеми. Так, виробництво деяких видів металургійної продукції знову скоротилося. Дізнавайтесь також, скільки платять українцям на металургійних заводах. 

промисловість ціни вартість ф'ючерси залізна руда
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації