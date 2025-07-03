Залізна руда не втримує рівень — що відбувається з цінами на світовому ринку

Працівник на металургійному заводі. Фото: УНІАН

Ціни на залізну руду 27 червня 2025 року досягли психологічної позначки у 99,9 долара за тонну на Далянській біржі (DCE). Один із ключових драйверів, які рухали ціни вперед, — збереження високих обсягів виплавки чавуну у Китаї.

Про це повідомляється на сайті GMK.center.

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За оцінками аналітиків, маржинальність деяких металургів залишалась позитивною, що стимулювало відновлення інтересу до закупівель сировини. Але в останній день червня настрої дещо змінилися: вересневі ф’ючерси на DCE подешевшали, а спотові ціни залишилися практично без змін. Причина — з'явилася неофіційна інформація, що в провінції Шаньсі, де багато металургійних заводів, запровадять обмеження на виробництво сталі.

Ситуація на спотовому ринку також є неоднозначною. Активність на платформах продажів була помірною. Тобто кінцеві споживачі не хочуть агресивно скуповувати сировину, хоча показники виплавки залишаються на стабільному рівні.

"Отже, останній тиждень червня приніс ринку обережне зростання та водночас сигнали потенційної корекції. Висока чутливість до новин з Китаю, сезонне зниження попиту та структурні зміни в якості сировини формують нестабільне середовище для торгівлі, в якому навіть незначні фактори здатні спричинити коливання котирувань у межах 90-100 доларів за тонну", — зазначається у матеріалі.

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