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Головна Індустрії Світові ціни на нафту знову змінилися — скільки коштує Brent

Світові ціни на нафту знову змінилися — скільки коштує Brent

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 17:32
Нафта у світі дорожчає — скільки коштує барель Brent і WTI
Банкноти по 100 доларів в руках у людини. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ціни на нафту на світових ринках продовжують своє зростання. Так, у середу, 2 липня 2025 року, марка Brent подорожчала на 55 центів — до 67,6 долара за барель, а нафта West Texas Intermediate (WTI) — на 58 центів, до 66,3 долара за барель. 

Про це йдеться у матеріалі агентства Reuters.

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Що сталося з цінами на нафту 

На думку експертів, на нафтовий ринок впливають різні фактори, серед яких — можливе зростання поставок, слабкі позиції американського долара та суперечливі повідомлення про стан економіки США. Саме ця країна є основним споживачем "чорного золота" у світі.

Так, зазначається, що американська валюта впала до мінімуму за три з половиною роки щодо основних валют.

"Слабкий долар сприяє зростанню цін, оскільки збільшує попит з боку покупців, які розраховуються в інших валютах", — йдеться у статті.

Що відбуватиметься далі на нафтовому ринку

Експерти очікують на дані щодо кількості зайнятих працівників поза сільським господарством. Від цього залежать майбутній розмір та термін зниження процентних ставок Федеральною резервною системою. Якщо ставки знизять, економічна активність може підвищитися, а попит на нафту зросте. 

Журналісти також зауважують, що США накопичують запаси сирої нафти, хоча зазвичай у цей час об'єми скорочуються через літній попит. Паралельно в ОПЕК+ хочуть видобувати більше нафти (на 411 тис. барелів щодня), тож інвестори вже змирилися з тим, що пропозицій нафти на ринку стане більше. 

Загалом же, прогнозується, найближчими днями нафта торгуватиметься "у вузьких межах", оскільки:

  • відсутні геополітичні чинники, через які ціни на нафту могли б змінитися;
  • є незрозуміла ситуація з тим, як розвиватиметься світова економіка.

Єдина причина, яка може стимулювати зростання цін на нафту — послаблення долара.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія є однією з країн, де видобувають найбільші об'єми нафти. Найвідоміший регіон, у якому є великі поклади нафти — Аль-Гавар, нафтові запаси якого оцінюють у 60 млрд тонн.  Дізнавайтесь також, де в Україні добувають нафту

США долар нафта ціни видобуток ОПЕК+
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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