Інвестори застигли в очікуваннях — що відбувається з цінами на нафту

Видобуток нафти. Фото: Pixabay.

Ціни на нафту трохи зросли у вівторок, 1 липня. Інвестори оцінили очікування того, що ОПЕК+ оголосить про збільшення видобутку у серпні на майбутній зустрічі, а також про торгові переговори.

Про це йдеться в огляді Reuters.

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За даними видання, нафта марки Brent зросла на 54 центи, або на 0,8%, до 67,28 долара за барель, об 11:33 за Гринвічем. Тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 56 центів, або на 0,9%, до 65,67 долара за барель.

Що сприяло зростанню цін на нафту

Аналітик Saxo Bank Оле Хансен зазначив, що основна увага ринку зосереджена на збільшенні видобутку на 411 000 барелів на день, про який ОПЕК+, як очікується, оголосить у серпні на зустрічі 6 липня. Він додав, що це частково компенсується потенційними торговельними угодами, які покращують прогнози попиту.

"Ринок зараз стурбований тим, що альянс ОПЕК+ продовжить прискорені темпи нарощування видобутку", — зазначив старший стратег ANZ щодо сировинних товарів Деніел Хайнс.

Минулого тижня чотири джерела в ОПЕК+ повідомили агентству, що група, до якої входять ОПЕК та її союзники, включаючи Росію, планує збільшити видобуток на 411 000 барелів на добу у серпні після аналогічних підвищень у травні, червні та липні.

У разі схвалення це призведе до збільшення загального обсягу постачання ОПЕК+ за рік до 1,78 млн барелів на добу, що еквівалентно понад 1,5% світового попиту на нафту.

Інвестори також стежать за торговельними переговорами напередодні останнього терміну введення мит президентом США Дональдом Трампом 9 липня.

Чого очікувати від цін на нафту далі

Morgan Stanley очікує, що ф'ючерси на нафту марки Brent відновляться до рівня близько 60 доларів на початок наступного року, оскільки ринок добре забезпечений, а геополітичний ризик знижується після деескалації відносин між Ізраїлем та Іраном. Очікується, що у 2026 році надлишок пропозиції становитиме 1,3 млн барелів на добу.

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