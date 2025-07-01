Инвесторы застыли в ожиданиях — что происходит с ценами на нефть

Добыча нефти. Фото: Pixabay.

Цены на нефть немного выросли во вторник, 1 июля. Инвесторы оценили ожидания того, что ОПЕК+ объявит об увеличении добычи в августе на предстоящей встрече, а также о торговых переговорах.

Об этом говорится в обзоре Reuters.

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По данным издания, нефть марки Brent выросла на 54 цента, или на 0,8%, до 67,28 доллара за баррель, в 11:33 по Гринвичу. Тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 56 центов, или на 0,9%, до 65,67 доллара за баррель.

Что способствовало росту цен на нефть

Аналитик Saxo Bank Оле Хансен отметил, что основное внимание рынка сосредоточено на увеличении добычи на 411 000 баррелей в день, о котором ОПЕК+, как ожидается, объявит в августе на встрече 6 июля. Он добавил, что это частично компенсируется потенциальными торговыми соглашениями, которые улучшают прогнозы спроса.

"Рынок сейчас обеспокоен тем, что альянс ОПЕК+ продолжит ускоренные темпы наращивания добычи", — отметил старший стратег ANZ по сырьевым товарам Дэниел Хайнс.

На прошлой неделе четыре источника в ОПЕК+ сообщили агентству, что группа, в которую входят ОПЕК и ее союзники, включая Россию, планирует увеличить добычу на 411 000 баррелей в сутки в августе после аналогичных повышений в мае, июне и июле.

В случае одобрения это приведет к увеличению общего объема поставок ОПЕК+ за год до 1,78 млн баррелей в сутки, что эквивалентно более 1,5% мирового спроса на нефть.

Инвесторы также следят за торговыми переговорами накануне последнего срока введения пошлин президентом США Дональдом Трампом 9 июля.

Чего ожидать от цен на нефть дальше

Morgan Stanley ожидает, что фьючерсы на нефть марки Brent восстановятся до уровня около 60 долларов в начале следующего года, поскольку рынок хорошо обеспечен, а геополитический риск снижается после деэскалации отношений между Израилем и Ираном. Ожидается, что в 2026 году избыток предложения составит 1,3 млн баррелей в сутки.

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