Нефть в мире дорожает — сколько стоит баррель Brent и WTI

Банкноты по 100 долларов в руках у человека. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Цены на нефть на мировых рынках продолжают свой рост. Так, в среду, 2 июля 2025 года марка Brent подорожала на 55 центов — до 67,6 доллара за баррель, а нефть West Texas Intermediate (WTI) — на 58 центов, до 66,3 доллара за баррель.

Об этом говорится в материале агентства Reuters.

Реклама

Читайте также:

Что произошло с ценами на нефть

По мнению экспертов, на нефтяной рынок влияют различные факторы, среди которых — возможный рост поставок, слабые позиции американского доллара и противоречивые сообщения о состоянии экономики США. Именно эта страна является основным потребителем "черного золота" в мире.

Так, отмечается, что американская валюта упала до минимума за три с половиной года относительно основных валют.

"Слабый доллар способствует росту цен, поскольку увеличивает спрос со стороны покупателей, которые рассчитываются в других валютах", — говорится в статье.

Что будет происходить дальше на нефтяном рынке

Эксперты ожидают данные по количеству занятых работников вне сельского хозяйства. От этого зависят будущий размер и срок снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Если ставки снизят — экономическая активность может повыситься, а спрос на нефть возрастет.

Журналисты также отмечают, что США накапливают запасы сырой нефти, хотя обычно в это время объемы сокращаются из-за летнего спроса. Параллельно в ОПЕК+ хотят добывать больше нефти (на 411 тыс. баррелей ежедневно), поэтому инвесторы уже смирились с тем, что предложений нефти на рынке станет больше.

В целом же, как прогнозируется, в ближайшие дни нефть будет торговаться "в узких пределах", поскольку:

отсутствуют геополитические факторы, из-за которых цены на нефть могли бы измениться;

неясна ситуация с тем, как будет развиваться мировая экономика.

Единственная причина, которая может стимулировать рост цен на нефть — ослабление доллара.

Напомним, что Саудовская Аравия является одной из стран, где добывают наибольшие объемы нефти. Самый известный регион, в котором есть большие залежи нефти — Аль-Гавар, нефтяные запасы которого оцениваются в 60 млрд тонн. Узнавайте также, где в Украине добывают нефть.