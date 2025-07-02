Нефть в мире дорожает — сколько стоит баррель Brent и WTI

Мировые цены на нефть снова изменились — сколько стоит Brent
Цены на нефть на мировых рынках продолжают свой рост. Так, в среду, 2 июля 2025 года марка Brent подорожала на 55 центов — до 67,6 доллара за баррель, а нефть West Texas Intermediate (WTI) — на 58 центов, до 66,3 доллара за баррель.
Об этом говорится в материале агентства Reuters.
Что произошло с ценами на нефть
По мнению экспертов, на нефтяной рынок влияют различные факторы, среди которых — возможный рост поставок, слабые позиции американского доллара и противоречивые сообщения о состоянии экономики США. Именно эта страна является основным потребителем "черного золота" в мире.
Так, отмечается, что американская валюта упала до минимума за три с половиной года относительно основных валют.
"Слабый доллар способствует росту цен, поскольку увеличивает спрос со стороны покупателей, которые рассчитываются в других валютах", — говорится в статье.
Что будет происходить дальше на нефтяном рынке
Эксперты ожидают данные по количеству занятых работников вне сельского хозяйства. От этого зависят будущий размер и срок снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Если ставки снизят — экономическая активность может повыситься, а спрос на нефть возрастет.
Журналисты также отмечают, что США накапливают запасы сырой нефти, хотя обычно в это время объемы сокращаются из-за летнего спроса. Параллельно в ОПЕК+ хотят добывать больше нефти (на 411 тыс. баррелей ежедневно), поэтому инвесторы уже смирились с тем, что предложений нефти на рынке станет больше.
В целом же, как прогнозируется, в ближайшие дни нефть будет торговаться "в узких пределах", поскольку:
- отсутствуют геополитические факторы, из-за которых цены на нефть могли бы измениться;
- неясна ситуация с тем, как будет развиваться мировая экономика.
Единственная причина, которая может стимулировать рост цен на нефть — ослабление доллара.
Напомним, что Саудовская Аравия является одной из стран, где добывают наибольшие объемы нефти. Самый известный регион, в котором есть большие залежи нефти — Аль-Гавар, нефтяные запасы которого оцениваются в 60 млрд тонн. Узнавайте также, где в Украине добывают нефть.
Читайте Новини.LIVE!