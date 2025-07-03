Железная руда не удерживает уровень — что происходит с ценами на мировом рынке

Работник на металлургическом заводе. Фото: УНИАН

Цены на железную руду 27 июня 2025 года достигли психологической отметки в 99,9 доллара за тонну на Далянской бирже (DCE). Один из ключевых драйверов, которые двигали цены вперед — сохранение высоких объемов выплавки чугуна в Китае.

Об этом сообщается на сайте GMK.center.

Реклама

Читайте также:

Что происходит с ценами на железную руду

По оценкам аналитиков, маржинальность некоторых металлургов оставалась положительной, что стимулировало возобновление интереса к закупкам сырья. Но в последний день июня настроения несколько изменились: сентябрьские фьючерсы на DCE подешевели, а спотовые цены остались практически без изменений. Причина — появилась неофициальная информация, что в провинции Шаньси, где много металлургических заводов, введут ограничения на производство стали.

Ситуация на спотовом рынке также неоднозначна. Активность на платформах продаж была умеренной. То есть конечные потребители не хотят агрессивно скупать сырье, хотя показатели выплавки остаются на стабильном уровне.

"Таким образом, последняя неделя июня принесла рынку осторожный рост и одновременно сигналы потенциальной коррекции. Высокая чувствительность к новостям из Китая, сезонное снижение спроса и структурные изменения в качестве сырья формируют нестабильную среду для торговли, в которой даже незначительные факторы способны вызвать колебания котировок в пределах 90-100 долларов за тонну", — отмечается в материале.

Напомним, что в украинской металлургии сейчас есть серьезные проблемы. Так, производство некоторых видов металлургической продукции снова сократилось. Узнавайте также, сколько платят украинцам на металлургических заводах.