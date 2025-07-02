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Головна Індустрії Зарплати металургів — скільки платять на заводах у липні

Зарплати металургів — скільки платять на заводах у липні

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 10:35
Зарплати в Метінвесті, Інтерпайпі та АрселорМіттал — які суми пропонують у липні 2025 року
Працівник на металургійному заводі. Фото: УНІАН

Одна із найбільш обговорюваних тем в Україні зараз — дефіцит фахівців. Через повномасштабну війну з Росією українці продовжують виїжджати за кордон, і хоча середня зарплата в країні у червні демонструвала стійке зростання, роботодавцям все оно не вистачає працівників, у сфері металургії зокрема.

Редакція Новини. LIVE розповідає, які зарплати пропонують на одних із найбільших металургійних заводах у липні 2025 року. 

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Зарплати в Інтерпайп 

Металургійна компанія у 2025 році активно шукає бригадирів. Так, за даними порталу з пошуку роботу, компанія розмістила 224 вакансії. Найбільш потрібна підприємству професія зараз — бригадир. Людині на цій посаді пропонують зарплату від 23 тис. гривень до 26 тис. гривень.

Найбільшу зарплату в Інтерпайпі пропонують вальцювальникам — до 39 тис. гривень. В обов'язки працівника входитиме: 

  • участь у технологічному процесі прокату труб;
  • керувати механізмами станів за допомогою кнопок та перемикачів,
  • розташованих на пульті керування;
  • готувати прокатний інструмент для роботи.

Одні із найменших виплат отримують працівники на посадах гальванік та газорізальник — від 19 тис. гривень до 21 тис. гривень. 

Скільки платять в АрселорМіттал 

Найбільшому підприємству гірничо-металургійного комплексу країни потрібні:

  • горновий доменної печі — зарплата від 21,5 тис. гривень до — 26,5 тис. гривень;
  • менеджер SOX та внутрішнього контролю;
  • провідний економіст;
  • фахівець у відділ контролінгу продажів і фінансових ризиків (стажер);
  • Провідний юрисконсульт з екологічного права.

До всього, своїм працівникам комбінат обіцяє надати бронювання від мобілізації в ЗСУ. 

Що пропонує Метінвест

Працевлаштуватися в компанію, яка займається видобутком руди та вугілля, виробництвом коксу, виплавляє сталь та виробляє труби, можна на посаду пресувальника. Оплата праці варіюється у межах 21 тис. гривень — 23 тис. гривень. Пресувальник повинен:

  • готувати прес до роботи;
  • пресувати вогнетривкі вироби напівсухим способом на гідравлічному пресі;
  • контролювати пресовані вироби за об'ємною вагою шляхом зважування на контрольних вагах.

Нагадаємо, що Україна в умовах війни наростила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2%. Дізнавайтесь також про стан української металургії у 2025 році. 

зарплати виплати гроші металурги металургія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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