Зарплаты в Метинвесте, Интерпайпе и АрселорМиттал — какие суммы предлагают в июле 2025 года

Работник на металлургическом заводе. Фото: УНИАН

Одна из самых обсуждаемых тем в Украине сейчас дефицит специалистов. Из-за полномасштабной войны с Россией украинцы продолжают выезжать за границу, и хотя средняя зарплата в стране в июне демонстрировала устойчивый рост, работодателям все равно не хватает работников, в сфере металлургии в частности.

Редакция Новини. LIVE рассказывает, какие зарплаты предлагают на одних из крупнейших металлургических заводах в июле 2025 года.

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Зарплаты в Интерпайп

Металлургическая компания в 2025 году активно ищет бригадиров. Так, по данным портала по поиску работу, компания разместила 224 вакансии. Наиболее нужная предприятию профессия сейчас — бригадир. Человеку на этой должности предлагают зарплату от 23 тыс. гривен до 26 тыс. гривен.

Самую большую зарплату в Интерпайпе предлагают вальцовщикам — до 39 тыс. гривен. В обязанности работника будет входить:

участие в технологическом процессе проката труб;

управлять механизмами станов с помощью кнопок и переключателей,

расположенных на пульте управления;

готовить прокатный инструмент для работы.

Одни из самых маленьких выплат получают работники на должностях гальваник и газорезчик — от 19 тыс. гривен до 21 тыс. гривен.

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Крупнейшему предприятию горно-металлургического комплекса страны нужны:

горновой доменной печи — зарплата от 21,5 тыс. гривен до 26,5 тыс. гривен;

менеджер SOX и внутреннего контроля;

ведущий экономист;

специалист в отдел контроллинга продаж и финансовых рисков (стажер);

Ведущий юрисконсульт по экологическому праву.

Своим работникам комбинат также обещает предоставить бронирование от мобилизации в ВСУ.

Что предлагает Метинвест

Трудоустроиться в компанию, которая занимается добычей руды и угля, производством кокса, выплавляет сталь и производит трубы, можно на должность прессовщика. Оплата труда варьируется в пределах 21 тыс. гривен — 23 тыс. гривен. Прессовщик должен:

готовить пресс к работе;

прессовать огнеупорные изделия полусухим способом на гидравлическом прессе;

контролировать прессованные изделия по объемному весу путем взвешивания на контрольных весах.

Напомним, что Украина в условиях войны нарастила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2%. Узнавайте также о состоянии украинской металлургии в 2025 году.