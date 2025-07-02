Зарплаты в Метинвесте, Интерпайпе и АрселорМиттал — какие суммы предлагают в июле 2025 года

Зарплаты металлургов — сколько платят на заводах в июле
Одна из самых обсуждаемых тем в Украине сейчас дефицит специалистов. Из-за полномасштабной войны с Россией украинцы продолжают выезжать за границу, и хотя средняя зарплата в стране в июне демонстрировала устойчивый рост, работодателям все равно не хватает работников, в сфере металлургии в частности.
Редакция Новини. LIVE рассказывает, какие зарплаты предлагают на одних из крупнейших металлургических заводах в июле 2025 года.
Зарплаты в Интерпайп
Металлургическая компания в 2025 году активно ищет бригадиров. Так, по данным портала по поиску работу, компания разместила 224 вакансии. Наиболее нужная предприятию профессия сейчас — бригадир. Человеку на этой должности предлагают зарплату от 23 тыс. гривен до 26 тыс. гривен.
Самую большую зарплату в Интерпайпе предлагают вальцовщикам — до 39 тыс. гривен. В обязанности работника будет входить:
- участие в технологическом процессе проката труб;
- управлять механизмами станов с помощью кнопок и переключателей,
- расположенных на пульте управления;
- готовить прокатный инструмент для работы.
Одни из самых маленьких выплат получают работники на должностях гальваник и газорезчик — от 19 тыс. гривен до 21 тыс. гривен.
Сколько платят в АрселорМиттал
Крупнейшему предприятию горно-металлургического комплекса страны нужны:
- горновой доменной печи — зарплата от 21,5 тыс. гривен до 26,5 тыс. гривен;
- менеджер SOX и внутреннего контроля;
- ведущий экономист;
- специалист в отдел контроллинга продаж и финансовых рисков (стажер);
- Ведущий юрисконсульт по экологическому праву.
Своим работникам комбинат также обещает предоставить бронирование от мобилизации в ВСУ.
Что предлагает Метинвест
Трудоустроиться в компанию, которая занимается добычей руды и угля, производством кокса, выплавляет сталь и производит трубы, можно на должность прессовщика. Оплата труда варьируется в пределах 21 тыс. гривен — 23 тыс. гривен. Прессовщик должен:
- готовить пресс к работе;
- прессовать огнеупорные изделия полусухим способом на гидравлическом прессе;
- контролировать прессованные изделия по объемному весу путем взвешивания на контрольных весах.
Напомним, что Украина в условиях войны нарастила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2%. Узнавайте также о состоянии украинской металлургии в 2025 году.
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