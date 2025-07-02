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Главная Индустрии Зарплаты металлургов — сколько платят на заводах в июле

Зарплаты металлургов — сколько платят на заводах в июле

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 10:35
Зарплаты в Метинвесте, Интерпайпе и АрселорМиттал — какие суммы предлагают в июле 2025 года
Работник на металлургическом заводе. Фото: УНИАН

Одна из самых обсуждаемых тем в Украине сейчас  дефицит специалистов. Из-за полномасштабной войны с Россией украинцы продолжают выезжать за границу, и хотя средняя зарплата в стране в июне демонстрировала устойчивый рост, работодателям все равно не хватает работников, в сфере металлургии в частности.

Редакция Новини. LIVE рассказывает, какие зарплаты предлагают на одних из крупнейших металлургических заводах в июле 2025 года.

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Металлургическая компания в 2025 году активно ищет бригадиров. Так, по данным портала по поиску работу, компания разместила 224 вакансии. Наиболее нужная предприятию профессия сейчас — бригадир. Человеку на этой должности предлагают зарплату от 23 тыс. гривен до 26 тыс. гривен.

Самую большую зарплату в Интерпайпе предлагают вальцовщикам — до 39 тыс. гривен. В обязанности работника будет входить:

  • участие в технологическом процессе проката труб;
  • управлять механизмами станов с помощью кнопок и переключателей,
  • расположенных на пульте управления;
  • готовить прокатный инструмент для работы.

Одни из самых маленьких выплат получают работники на должностях гальваник и газорезчик — от 19 тыс. гривен до 21 тыс. гривен.

Сколько платят в АрселорМиттал

Крупнейшему предприятию горно-металлургического комплекса страны нужны:

  • горновой доменной печи — зарплата от 21,5 тыс. гривен до 26,5 тыс. гривен;
  • менеджер SOX и внутреннего контроля;
  • ведущий экономист;
  • специалист в отдел контроллинга продаж и финансовых рисков (стажер);
  • Ведущий юрисконсульт по экологическому праву.

Своим работникам комбинат также обещает предоставить бронирование от мобилизации в ВСУ.

Что предлагает Метинвест

Трудоустроиться в компанию, которая занимается добычей руды и угля, производством кокса, выплавляет сталь и производит трубы, можно на должность прессовщика. Оплата труда варьируется в пределах 21 тыс. гривен — 23 тыс. гривен. Прессовщик должен:

  • готовить пресс к работе;
  • прессовать огнеупорные изделия полусухим способом на гидравлическом прессе;
  • контролировать прессованные изделия по объемному весу путем взвешивания на контрольных весах.

Напомним, что Украина в условиях войны нарастила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2%. Узнавайте также о состоянии украинской металлургии в 2025 году.

зарплаты выплаты деньги металурги металлургия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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