Самый большой металлургический завод в мире — что о нем известно

Работник металлургического завода. Фото иллюстративное: Pixabay.

В мире насчитывается сотни металлургических заводов, расположенных в разных частях планеты — от Европы до Азии. Однако лишь единицы из них определяют глобальные тенденции, влияют на рынки и фактически задают темп для всей отрасли.

Новости.LIVE рассказывают, какой металлургический завод самый большой в мире и что о нем известно.

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Самый большой металлургический завод в мире

Крупнейшим металлургическим комбинатом мира, судя по открытым данным, является Кванъянский металлургический комбинат. Расположен он на отдельном острове (занимает большую его часть) в городе Кванъян на южном побережье Южной Кореи.

Принадлежит комбинат металлургической компании POSCO, которая строила его в несколько этапов в течение 1985-1992 годов. Производительность комбината — 15-17 млн тонн стали в год.

На предприятии работают 5 доменных печей, самая большая из которых имеет объем 6 000 м³ и является также одной из крупнейших в мире.

Стальные империи

Кроме Кванъянского металлургического комбината, стоит также упомянуть и о других крупных игроках мировой промышленности. В частности это:

Gary Works Gary Works — крупный металлургический завод в Гэри, штат Индиана, на берегу озера Мичиган. В течение многих лет Gary Works был крупнейшим в мире сталелитейным заводом и остается крупнейшим интегрированным заводом в Северной Америке.

Пхоханский металлургический комбинат — одно из крупнейших предприятий черной металлургии Южной Кореи. Как и Кванъянский металлургический комбинат, принадлежит компании POSCO. Совместно эти два комбината производят 33,7 млн тонн стали в год.

Jiangsu Shagang — является одним из пяти лучших производителей стали в Китае. Расположен в провинции Ханьцзяган. Производит почти 18 миллионов тонн железа ежегодно.

Очевидно, что металлургическая отрасль продолжает играть ключевую роль в мировой экономике, а гигантские комбинаты вроде Кванъянского, Gary Works или Jiangsu Shagang являются не только центрами производства стали, но и символами индустриального прогресса своих стран.

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