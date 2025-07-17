Символ багатства — де видобуваються найдорожчі метали світу та скільки вони коштують

Зливки золота. Фото ілюстративне: Pixabay

Дорогоцінні метали відіграють ключову роль у світовій економіці, високотехнологічному виробництві та ювелірній галузі. Їхня вартість визначається рідкістю, складністю видобутку та стратегічним значенням для різних галузей промисловості.

Де видобуваються найдорожчі метали світу та скільки вони коштують, розповіли на порталі FXSSI.

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Вартість дорогоцінних металів зазвичай залежить від їхньої рідкості, властивостей, процесу видобутку, областей застосування та попиту. І якщо дефіцит завжди постійний, всі інші чинники зазвичай залежать від нових технологій, політичної чи економічної ситуації та інших чинників.

Найдорожчими металами у світі наразі є такі:

Родій — понад 650 000 дол./кг. Близько 80% родію видобувається у Південній Африці. Решта — в Росії, Зімбабве, Канаді, США, Колумбії, Ботсвані та Фінляндії.

Іридій — понад 130 000 дол./кг. На рік іридію видобувається лише близько 3 тонн. Виробництво зосереджене в США, Бразилії, Росії, Австралії та Південній Африці.

Золото — близько 53 000 дол./кг. Річний обсяг видобутку — близько 2 500-3 000 тонн. Основні виробники: Китай, Австралія та Росія. Також золото видобувають США, Канада, Перу, Індонезія, Гана, ПАР, Мексика та ін.

Паладій — близько 40 000 дол./кг. Видобувається в середньому 200 тонн на рік. Основними виробниками є Росія, Південна Африка, США, Канада та Зімбабве.

Платина — близько 27 000 дол./кг. Основний видобуток зосереджений у Південній Африці, Росії, Канаді та США. На рік видобувають в середньому 160 тонн.

Рутеній — понад 13 000 дол./кг. Річний видобуток становить близько 30 тонн. Основні виробники: Росія, Північна та Південна Америка, Канада, ПАР.

Срібло — близько 600 дол./кг. Річний обсяг виробництва: близько 40 000 тонн. Основні виробники: Мексика, Перу, Китай, Росія, Польща, Чилі, Болівія, Австралія, США.

Варто зазначити, що у світі є ще два метали, які дорожчі за лідерів цього списку. Йдеться про каліфорній, вартість якого становить понад 27 мільйонів доларів за 1 грам, та осмій — понад 1 330 000 євро за кілограм. Проте ні каліфорнію, ні осмію в природі у чистому вигляді не існує. Обидва їх отримують виключно в лабораторних умовах.

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