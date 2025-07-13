Рідкісноземельні елементи — де знайшли острів із великою кількістю металів

Корабель пропливає поблизу острова. Фото: Pexels

Рідкісноземельні метали — 17 елементів, які використовують у високотехнологічних сферах, наприклад, для виробництва електроніки. Вважається, що більшість родовищ з рідкісноземельними металами вже відкриті та експлуатуються, однак нещодавно на підводному острові за 1,3 тис. кілометрів від Бразилії виявлено плато, яке колись було островом посеред океану.

Як пише видання Popular Mechanics, на підводному острові є великі поклади залізомарганцевих руд з цінними металами — нікелем, кобальтом та ітрієм.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про підводний острів

Підводний острів — це частина вулканічного плато Ріо-Гранде-Райз у Південній Атлантиці. Місцина затоплена, але з 2018 року тут часто бували бразильські та британські вчені, які знайшли там залишки червоної глини, характерної для ґрунтів Латинської Америки. Знахідка змусила вчених висунути гіпотезу про те, що колись підводна частина океану була островом.

Також учені впевнені, що Ріо-Гранде-Райз приховує дуже цінні рідкісноземельні елементи. Так, у залізомарганцевих сполуках підводного острова є високі концентрації кобальту, нікелю та літію. Також підводний острів багатий на рідкісноземельні елементи, серед яких сріблясто-білий метал ітрій.

Ці елементи необхідні для розвитку аерокосмічної галузі, оборонної сфери та технологічних компаній. Ітрій, наприклад — добавка, яка сприяє скріплює алюмінієві та магнієві сплави для аерокосмічної, оборонної, автомобільної та будівельної промисловості. Ще ітрій також використовується для створення надпровідників, лазерів для різання металу, світлодіодних ламп і скла для об'єктивів камер.

Наразі достеменно невідомо, хто володіє підводними ресурсами, адже плато розміщене у нейтральних водах, а геологічні роботи на морському дні обмежені Конвенцією ООН з морського права.

Яка країна володіє найбільшими запасами рідкісноземельних металів

Найбільшою частиною розвіданих елементів володіє Китай, під контролем якого перебуває до 70% світової індустрії. Але з квітня 2025 року країна обмежує експорт деяких елементів, серед яких ітрій.

Тож бразильський уряд зацікавлений у тому, щоб набути права на цей підводний острів з рідкісноземельними скарбами та користуватися мінеральними ресурсами Ріо-Гранде-Райз.

Нагадаємо, що китайським вченим вдалося створити новаторський матеріал, завдяки якому польоти на літаках можуть стати більш безпечними. Відмінною особливістю винаходу є його надзвичайно низька щільність. Також ми розповідали про найбільші родовища газу в Україні та чи мають вони перспективи.