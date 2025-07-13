Редкоземельные элементы - где нашли остров с большим количеством металлов

Корабль проплывает вблизи острова. Фото: Pexels

Редкоземельные металлы — 17 элементов, которые используют в высокотехнологичных сферах, например, для производства электроники. Считается, что большинство месторождений с редкоземельными металлами уже открыты и эксплуатируются, однако недавно на подводном острове в 1,3 тыс. километров от Бразилии обнаружено плато, которое когда-то было островом посреди океана.

Как пишет издание Popular Mechanics, на подводном острове есть большие залежи железомарганцевых руд с ценными металлами — никелем, кобальтом и иттрием.

Реклама

Читайте также:

Что известно о подводном острове

Подводный остров — это часть вулканического плато Рио-Гранде-Райз в Южной Атлантике. Местность затоплена, но с 2018 года здесь часто бывали бразильские и британские ученые, которые нашли там остатки красной глины, характерной для почв Латинской Америки. Находка заставила ученых выдвинуть гипотезу о том, что когда-то подводная часть океана была островом.

Также ученые уверены, что Рио-Гранде-Райз скрывает очень ценные редкоземельные элементы. Так, в железомарганцевых соединениях подводного острова есть высокие концентрации кобальта, никеля и лития. Также подводный остров богат редкоземельными элементами, среди которых серебристо-белый металл иттрий.

Эти элементы необходимы для развития аэрокосмической отрасли, оборонной сферы и технологических компаний. Иттрий, например - добавка, которая способствует скреплению алюминиевых и магниевых сплавов для аэрокосмической, оборонной, автомобильной и строительной промышленности. Еще иттрий также используется для создания сверхпроводников, лазеров для резки металла, светодиодных ламп и стекла для объективов камер.

Пока точно неизвестно, кто владеет подводными ресурсами, ведь плато размещено в нейтральных водах, а геологические работы на морском дне ограничены Конвенцией ООН по морскому праву.

У какой страны самые большие запасы редкоземельных металлов

Наибольшей частью разведанных элементов владеет Китай, под контролем которого находится до 70% мировой индустрии. Но с апреля 2025 года страна ограничивает экспорт некоторых элементов, среди которых иттрий.

Поэтому бразильское правительство заинтересовано в том, чтобы приобрести права на этот подводный остров с редкоземельными сокровищами и пользоваться минеральными ресурсами Рио-Гранде-Райз.

Напомним, что китайским ученым удалось создать новаторский материал, благодаря которому полеты на самолетах могут стать более безопасными. Отличительной особенностью изобретения является его чрезвычайно низкая плотность. Также мы рассказывали о крупнейших месторождениях газа в Украине и имеют ли они перспективы.