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Головна Індустрії Знайшли більше очікуваного — де в Україні виявили газ

Знайшли більше очікуваного — де в Україні виявили газ

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 10:35
Найбільші родовища газу в Україні — де і скільки видобувають
Газова вежа. Фото:gas.ua

Україна, попри виклики війни та економічні труднощі, залишається країною з потужним потенціалом у газовидобувній галузі. Завдяки геологічним особливостям, наша країна має значні запаси природного газу, які зосереджені в кількох ключових регіонах. У 2025 році основна увага приділяється як уже розвіданим родовищам, так і новим перспективним ділянкам. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, де саме в Україні знаходяться найбільші родовища газу, чому вони важливі та які перспективи мають у майбутньому.

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Географія газових родовищ України

Основні запаси природного газу в Україні зосереджені в трьох ключових нафтогазоносних регіонах: Східному (Дніпровсько-Донецька западина), Західному (Передкарпатська область) та Південному (Причорноморсько-Кримська провінція).

За даними ДНВП "Геоінформ України", загальні балансові запаси природного газу в Україні оцінювалися в 778,2 млрд куб. м, із яких 77,92% припадає на Східний регіон, 13,27% — на Західний і лише 8,81% — на Південний. 

У 2025 році ці пропорції залишаються актуальними, хоча війна обмежила доступ до деяких родовищ, зокрема в Криму та на Донбасі.

Східний регіон: серце газовидобутку

Схід України, зокрема Харківська та Полтавська області, є головним осередком газовидобутку. Тут розташовано 39,64% та 31,31% загальних запасів газу відповідно. Найвідоміші родовища цього регіону:

  1. Шебелинське газоконденсатне родовище (Харківська область). Відкрите в середині XX століття, воно залишається одним із найбільших у Європі, хоча його запаси виснажені на 89%. На момент відкриття тут було близько 650 млрд куб. м газу, але зараз видобуток зосереджений на підтримці стабільності.
  2. Західно-Хрестищенське родовище (Харківська область). Запаси оцінюються в 335,1 млрд куб. м, але виснаження сягає 90%. У 2024 році тут проводилися роботи з інтенсифікації видобутку.
  3. Яблунівське, Єфремівське та Мелехівське родовища (Полтавська область). Ці родовища мають виснаження від 79% до 82%, але залишаються ключовими для АТ "Укргазвидобування", яке видобуло 13,9 млрд куб. м товарного газу в 2024 році.

У 2023 році Укргазвидобування відкрило нове родовище в Східному регіоні з прогнозованими запасами близько 1 млрд куб. м. Свердловина глибиною майже 4 000 м підтвердила потенціал для подальшої розвідки.

Західний регіон: історична колиска газовидобутку

Західна Україна, зокрема Львівська та Івано-Франківська області, має давню історію газовидобутку, що почалася ще за Австро-Угорщини. Найвідоміші родовища:

  1. Дашавське родовище (Львівська область). Відкрите в 1920 році, воно стало першим масштабним газовим родовищем України. Експлуатація триває з 1924 року, але запаси значно виснажені.
  2. Більче-Волицьке родовище (Львівська область). Одне з найбільших у регіоні, воно досі забезпечує стабільний видобуток, хоча потенціал зменшується.
  3. Олеське родовище (Львівська та Івано-Франківська області). Його запаси оцінюються в 3–3,5 трлн куб. м сланцевого газу, але через екологічні ризики та брак інвестицій розробка призупинена.

У 2019 році на Черленській площі (Івано-Франківська область) планувалося відновити 18 законсервованих свердловин і пробурити 20 нових, що могло б забезпечити видобуток 500 млн куб. м газу на рік. Однак війна та економічні обмеження сповільнили ці плани.

Південний регіон: потенціал Чорного моря

Причорноморсько-Кримська область має значний потенціал, особливо на шельфі Чорного моря. За оцінками вчених, запаси газогідратів у Чорному морі можуть сягати 50 трлн куб. м, більшість із яких припадає на економічну зону України. 

Однак через окупацію Криму та війну видобуток тут майже не ведеться. Родовища, як-от Одеське та Безіменне, мають сумарні запаси понад 22 млрд куб. м, але їх розробка ускладнена через логістичні та безпекові проблеми.

Перспективи та виклики у 2025 році

У 2024 році Україна досягла зростання видобутку газу на 2,2%, до 19,12 млрд куб. м, що є найкращим показником із 2018 року. Укргазвидобування ввело в експлуатацію 83 нові свердловини, з яких 60 — експлуатаційні, а 23 — пошуково-розвідувальні. 

Експерти Центру Разумкова прогнозують, що протягом наступних 10 років Україна може збільшити видобуток до 25-27 млрд куб. м на рік за умови залучення інвестицій і модернізації технологій.

Однак є й виклики:

  1. Виснаження родовищ. Найбільші родовища Східного регіону виснажені на 80-90%, що вимагає значних інвестицій у нові технології.
  2. Війна. Воєнні дії обмежують доступ до родовищ на Донбасі та в Криму, а також ускладнюють залучення іноземних інвесторів.
  3. Екологічні ризики. Розробка сланцевого газу, зокрема на Юзівському та Олеському родовищах, потребує ретельного аналізу впливу на довкілля.

Як повідомлялось, Росія планує розпочати видобуток газу в Азовському морі. Окупанти вже визначили родовища, які вони збираються експлуатувати.

Крім того, дізнайтеся більше про значний нафтогазовий потенціал Чорного моря. Ми розповідали, які ще цінні корисні копалини видобувають з його басейну.

Україна газ видобуток корисних копалин видобуток Укргазвидобування
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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