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Нашли больше ожидаемого — где в Украине обнаружили газ

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 10:35
Крупнейшие месторождения газа в Украине — где и сколько добывают
Газовая вышка. Фото:gas.ua

Украина, несмотря на вызовы войны и экономические трудности, остается страной с мощным потенциалом в газодобывающей отрасли. Благодаря геологическим особенностям, наша страна имеет значительные запасы природного газа, которые сосредоточены в нескольких ключевых регионах. В 2025 году основное внимание уделяется как уже разведанным месторождениям, так и новым перспективным участкам.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где именно в Украине находятся крупнейшие месторождения газа, почему они важны и какие перспективы имеют в будущем.

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География газовых месторождений Украины

Основные запасы природного газа в Украине сосредоточены в трех ключевых нефтегазоносных регионах: Восточном (Днепровско-Донецкая впадина), Западном (Предкарпатская область) и Южном (Причерноморско-Крымская провинция).

По данным ГНПП "Геоинформ Украины", общие балансовые запасы природного газа в Украине оценивались в 778,2 млрд куб. м, из которых 77,92% приходится на Восточный регион, 13,27% — на Западный и только 8,81% — на Южный.

В 2025 году эти пропорции остаются актуальными, хотя война ограничила доступ к некоторым месторождениям, в частности в Крыму и на Донбассе.

Восточный регион: сердце газодобычи

Восток Украины, в частности Харьковская и Полтавская области, является главным центром газодобычи. Здесь расположено 39,64% и 31,31% общих запасов газа соответственно. Самые известные месторождения этого региона:

  1. Шебелинское газоконденсатное месторождение (Харьковская область). Открытое в середине XX века, оно остается одним из крупнейших в Европе, хотя его запасы истощены на 89%. На момент открытия здесь было около 650 млрд куб. м газа, но сейчас добыча сосредоточена на поддержании стабильности.
  2. Западно-Крестищенское месторождение (Харьковская область). Запасы оцениваются в 335,1 млрд куб. м, но истощение достигает 90%. В 2024 году здесь проводились работы по интенсификации добычи.
  3. Яблоновское, Ефремовское и Мелеховское месторождения (Полтавская область). Эти месторождения имеют истощение от 79% до 82%, но остаются ключевыми для АО "Укргаздобыча", которое добыло 13,9 млрд куб. м товарного газа в 2024 году.

В 2023 году Укргаздобыча открыла новое месторождение в Восточном регионе с прогнозируемыми запасами около 1 млрд куб. м. Скважина глубиной почти 4 000 м подтвердила потенциал для дальнейшей разведки.

Западный регион: историческая колыбель газодобычи

Западная Украина, в частности Львовская и Ивано-Франковская области, имеет давнюю историю газодобычи, начавшуюся еще при Австро-Венгрии. Самые известные месторождения:

  1. Дашавское месторождение (Львовская область). Открытое в 1920 году, оно стало первым масштабным газовым месторождением Украины. Эксплуатация продолжается с 1924 года, но запасы значительно истощены.
  2. Бильче-Волицкое месторождение (Львовская область). Одно из крупнейших в регионе, оно до сих пор обеспечивает стабильную добычу, хотя потенциал уменьшается.
  3. Олесское месторождение (Львовская и Ивано-Франковская области). Его запасы оцениваются в 3-3,5 трлн куб. м сланцевого газа, но из-за экологических рисков и нехватки инвестиций разработка приостановлена.

В 2019 году на Черленской площади (Ивано-Франковская область) планировалось восстановить 18 законсервированных скважин и пробурить 20 новых, что могло бы обеспечить добычу 500 млн куб. м газа в год. Однако война и экономические ограничения замедлили эти планы.

Южный регион: потенциал Черного моря

Причерноморско-Крымская область имеет значительный потенциал, особенно на шельфе Черного моря. По оценкам ученых, запасы газогидратов в Черном море могут достигать 50 трлн куб. м, большинство из которых приходится на экономическую зону Украины.

Однако из-за оккупации Крыма и войны добыча здесь почти не ведется. Месторождения, например Одесское и Безымянное, имеют суммарные запасы более 22 млрд куб. м, но их разработка затруднена из-за логистических проблем и проблем безопасности.

Перспективы и вызовы в 2025 году

В 2024 году Украина достигла роста добычи газа на 2,2%, до 19,12 млрд куб. м, что является лучшим показателем с 2018 года. Укргаздобыча ввела в эксплуатацию 83 новые скважины, из которых 60 - эксплуатационные, а 23 — поисково-разведочные.

Эксперты Центра Разумкова прогнозируют, что в течение следующих 10 лет Украина может увеличить добычу до 25-27 млрд куб. м в год при условии привлечения инвестиций и модернизации технологий.

Однако есть и вызовы:

  1. Истощение месторождений. Крупнейшие месторождения Восточного региона истощены на 80-90%, что требует значительных инвестиций в новые технологии.
  2. Война. Военные действия ограничивают доступ к месторождениям на Донбассе и в Крыму, а также затрудняют привлечение иностранных инвесторов.
  3. Экологические риски. Разработка сланцевого газа, в частности на Юзовском и Олесском месторождениях, требует тщательного анализа влияния на окружающую среду.

Как сообщалось, Россия планирует начать добычу газа в Азовском море. Оккупанты уже определили месторождения, которые они собираются эксплуатировать.

Кроме того, узнайте больше о значительном нефтегазовом потенциале Черного моря. Мы рассказывали, какие еще ценные полезные ископаемые добывают из его бассейна.

Украина газ добыча полезных ископаемых добыча Укргаздобыча
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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