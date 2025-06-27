Знайшли нове джерело наживи — Росія починає видобуток українського газу

Газова вежа в морі. Фото: Бердянська МВА

Росія планує видобувати газ в Азовському морі. Окупанти вже підготували перелік родовищ, які мають намір експлуатувати.

Про це повідомили в пресслужбі Бердянської міської військової адміністрації.

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"Росія продовжує системно використовувати тимчасово окуповані українські території як сировинний придаток. Черговим об’єктом грабіжницьких амбіцій Кремля стала акваторія Азовського моря — там окупанти заявили про "виявлення промислових запасів газу", — йдеться у дописі.

У Бердянській МВА також зазначили, що Роснєдра спільно з російськими науковими установами підтвердили наявність значних покладів газу. Окупанти налаштовані на активний видобуток і повну інтеграцію природних ресурсів регіону в економіку РФ.

Проведення геологорозвідувальних робіт росіяни запланували на 2026-2030 роки й вже підготували перелік родовищ, які хочуть експлуатувати.

У відомстві наголосили, що таким чином Росія цинічно розкрадає українські природні ресурси, залишаючи місцеве населення безправним і залежним.

Раніше ми писали, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" здобула перемогу в арбітражному процесі проти російського Газпрому. Міжнародний трибунал зобов’язав російську компанію виплатити 1,37 мільярда доларів на користь української сторони.

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