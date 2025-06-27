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Головна Індустрії Росія націлилася на український газ — де планується видобуток

Росія націлилася на український газ — де планується видобуток

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 14:20
Знайшли нове джерело наживи — Росія починає видобуток українського газу
Газова вежа в морі. Фото: Бердянська МВА

Росія планує видобувати газ в Азовському морі. Окупанти вже підготували перелік родовищ, які мають намір експлуатувати.

Про це повідомили в пресслужбі Бердянської міської військової адміністрації.

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"Росія продовжує системно використовувати тимчасово окуповані українські території як сировинний придаток. Черговим об’єктом грабіжницьких амбіцій Кремля стала акваторія Азовського моря — там окупанти заявили про "виявлення промислових запасів газу", — йдеться у дописі. 

У Бердянській МВА також зазначили, що Роснєдра спільно з російськими науковими установами підтвердили наявність значних покладів газу. Окупанти налаштовані на активний видобуток і повну інтеграцію природних ресурсів регіону в економіку РФ.

Проведення геологорозвідувальних робіт росіяни запланували на 2026-2030 роки й вже підготували перелік родовищ, які хочуть експлуатувати.

У відомстві наголосили, що таким чином Росія цинічно розкрадає українські природні ресурси, залишаючи місцеве населення безправним і залежним.

Раніше ми писали, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" здобула перемогу в арбітражному процесі проти російського Газпрому. Міжнародний трибунал зобов’язав російську компанію виплатити 1,37 мільярда доларів на користь української сторони.

Також дізнавайтеся про нафтогазовий потенціал Чорного моря та які ще корисні копалини видобувають з його басейну.

росіяни газ Азовське море окупація видобуток
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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