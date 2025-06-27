Нашли новый источник наживы — Россия начинает добычу украинского газа

Газовая башня в море. Фото: Бердянская ГВА

Россия планирует добывать газ в Азовском море. Оккупанты уже подготовили перечень месторождений, которые намерены эксплуатировать.

Об этом сообщили в пресс-службе Бердянской городской военной администрации.

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"Россия продолжает системно использовать временно оккупированные украинские территории как сырьевой придаток. Очередным объектом грабительских амбиций Кремля стала акватория Азовского моря - там оккупанты заявили об "обнаружении промышленных запасов газа", — говорится в заметке.

В Бердянской МВА также отметили, что Роснедра совместно с российскими научными учреждениями подтвердили наличие значительных залежей газа. Оккупанты настроены на активную добычу и полную интеграцию природных ресурсов региона в экономику РФ.

Проведение геологоразведочных работ россияне запланировали на 2026-2030 годы и уже подготовили перечень месторождений, которые хотят эксплуатировать.

В ведомстве подчеркнули, что таким образом Россия цинично разворовывает украинские природные ресурсы, оставляя местное население бесправным и зависимым.

Ранее мы писали, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" одержала победу в арбитражном процессе против российского Газпрома. Международный трибунал обязал российскую компанию выплатить 1,37 миллиарда долларов в пользу украинской стороны.

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