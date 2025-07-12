Польоти стануть безпечнішими — вчені винайшли революційний матеріал

Літак над злітною смугою. Фото: Pixabay

Китайські вчені розробили новаторський матеріал для забезпечення безпеки злітно-посадкових смуг, призначений для уповільнення аварійних літаків. Цей надлегкий пінопласт, прозваний "зефірним" бетоном, поглинає енергію удару літака, руйнуючись подібно до м'якої подушки.

Про це пише видання Interesting Engineering.

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Зазначається, що матеріал був розроблений Китайською академією будівельних матеріалів (CBMA) Co., Ltd. у партнерстві з Китайською академією цивільної авіації, наукою та технологіями та технологічною компанією, пов'язаною з академією у Пекіні.

Відмінною особливістю цього матеріалу є його надзвичайно низька щільність — лише 200 кілограмів на кубічний метр. Це приблизно вдесятеро менше ваги звичайного бетону. Попри свою міцність, він здатний контрольовано руйнуватися під час удару, уповільнюючи навіть 100-тонні літаки.

Безпечна альтернатива сучасним злітно-посадковим смугам

Зліт і посадка — найкритичніші етапи польоту. Саме на цих етапах найчастіше відбуваються інциденти із літаками, тому наявність надійної резервної системи безпеки має вирішальне значення.

Щоб знизити ризик аварій в кінці злітно-посадкових смуг, Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) вимагає, щоб у всіх аеропортах були кінцеві зони безпеки злітно-посадкової смуги, що тягнуться не менше ніж на 90 метрів за межі фактичної злітно-посадкової смуги.

Раніше багато аеропортів використовували для цієї мети пісок, ґрунт, луки чи водоймища. Але кожен з цих варіантів має свої обмеження.

Пінобетон пропонує більш стабільне та надійне рішення. Однак завдання полягало в розробці матеріалу, який руйнувався передбачуваним чином, забезпечуючи безпечну зупинку літаків, таких як Boeing 747.

Тож команда вчених також розробила так званий зефірний бетон, а також двоступеневу систему контролю міцності, яка допомагає пінобетону протистояти зносу та руйнуванню під впливом навколишнього середовища.

Ця система дозволяє матеріалу поступово змінювати свою міцність залежно від зовнішніх умов, що вкрай важливо для аеропортів, розташованих у суворому кліматі.

Де використовують винахід

На сьогодні нова система з бетону типу "зефір" встановлена ​​в 14 аеропортах по всьому Китаю. За словами команди, довгостроковий моніторинг в аеропорту Ньінгчі, у південно-західному регіоні Сізан (Тибет), показав визначні результати.

За цілий рік експлуатаційні характеристики матеріалу коливалися всього на 3 відсотки, що значно нижче за межу коливань у 10 відсотків, встановленого на етапі проєктування.

Цей інноваційний матеріал може встановити новий стандарт безпеки аеропортів у всьому світі. Завдяки поєднанню низької вартості, екологічної стійкості та життєво важливих характеристик, "зефірний" бетон незабаром може стати звичайним явищем в аеропортах далеко за межами Китаю.

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