Полеты станут безопаснее - ученые изобрели революционный материал

Китайские ученые изобрели революционный материал — детали
Китайские ученые разработали новаторский материал для обеспечения безопасности взлетно-посадочных полос, предназначенный для замедления аварийных самолетов. Этот сверхлегкий пенопласт, прозванный "зефирным" бетоном, поглощает энергию удара самолета, разрушаясь подобно мягкой подушке.
Об этом пишет издание Interesting Engineering.
Отмечается, что материал был разработан Китайской академией строительных материалов (CBMA) Co., Ltd. в партнерстве с Китайской академией гражданской авиации, наукой и технологиями и технологической компанией, связанной с академией в Пекине.
Отличительной особенностью этого материала является его чрезвычайно низкая плотность — всего 200 килограммов на кубический метр. Это примерно в десять раз меньше веса обычного бетона. Несмотря на свою прочность, он способен контролируемо разрушаться при ударе, замедляя даже 100-тонные самолеты.
Безопасная альтернатива современным взлетно-посадочным полосам
Взлет и посадка — самые критические этапы полета. Именно на этих этапах чаще всего происходят инциденты с самолетами, поэтому наличие надежной резервной системы безопасности имеет решающее значение.
Чтобы снизить риск аварий в конце взлетно-посадочных полос, Международная организация гражданской авиации (ИКАО) требует, чтобы во всех аэропортах были конечные зоны безопасности взлетно-посадочной полосы, простирающиеся не менее чем на 90 метров за пределы фактической взлетно-посадочной полосы.
Ранее многие аэропорты использовали для этой цели песок, грунт, луга или водоемы. Но каждый из этих вариантов имеет свои ограничения.
Пенобетон предлагает более стабильное и надежное решение. Однако задача заключалась в разработке материала, который разрушался предсказуемым образом, обеспечивая безопасную остановку самолетов, таких как Boeing 747.
Поэтому команда ученых также разработала так называемый зефирный бетон, а также двухступенчатую систему контроля прочности, которая помогает пенобетону противостоять износу и разрушению под воздействием окружающей среды.
Эта система позволяет материалу постепенно менять свою прочность в зависимости от внешних условий, что крайне важно для аэропортов, расположенных в суровом климате.
Где используют изобретение
На сегодня новая система из бетона типа "зефир" установлена в 14 аэропортах по всему Китаю. По словам команды, долгосрочный мониторинг в аэропорту Ньингчи, в юго-западном регионе Сизан (Тибет), показал выдающиеся результаты.
За целый год эксплуатационные характеристики материала колебались всего на 3 процента, что значительно ниже предела колебаний в 10 процентов, установленного на этапе проектирования.
Этот инновационный материал может установить новый стандарт безопасности аэропортов во всем мире. Благодаря сочетанию низкой стоимости, экологической устойчивости и жизненно важных характеристик, "зефирный" бетон вскоре может стать обычным явлением в аэропортах далеко за пределами Китая.
Ранее мы писали, что исследователи из Сиднейского университета разработали новаторскую технологию производства аммиака с использованием электричества и искусственной молнии.
Также мы рассказывали, что компания Anhui Anwa New Energy Technology, частично принадлежащая китайскому автопроизводителю Chery, представила свою первую партию образцов твердотельных аккумуляторов в Китае.
Читайте Новини.LIVE!