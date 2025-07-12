Полеты станут безопаснее - ученые изобрели революционный материал

Самолет над взлетной полосой. Фото: Pixabay

Китайские ученые разработали новаторский материал для обеспечения безопасности взлетно-посадочных полос, предназначенный для замедления аварийных самолетов. Этот сверхлегкий пенопласт, прозванный "зефирным" бетоном, поглощает энергию удара самолета, разрушаясь подобно мягкой подушке.

Об этом пишет издание Interesting Engineering.

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Отмечается, что материал был разработан Китайской академией строительных материалов (CBMA) Co., Ltd. в партнерстве с Китайской академией гражданской авиации, наукой и технологиями и технологической компанией, связанной с академией в Пекине.

Отличительной особенностью этого материала является его чрезвычайно низкая плотность — всего 200 килограммов на кубический метр. Это примерно в десять раз меньше веса обычного бетона. Несмотря на свою прочность, он способен контролируемо разрушаться при ударе, замедляя даже 100-тонные самолеты.

Безопасная альтернатива современным взлетно-посадочным полосам

Взлет и посадка — самые критические этапы полета. Именно на этих этапах чаще всего происходят инциденты с самолетами, поэтому наличие надежной резервной системы безопасности имеет решающее значение.

Чтобы снизить риск аварий в конце взлетно-посадочных полос, Международная организация гражданской авиации (ИКАО) требует, чтобы во всех аэропортах были конечные зоны безопасности взлетно-посадочной полосы, простирающиеся не менее чем на 90 метров за пределы фактической взлетно-посадочной полосы.

Ранее многие аэропорты использовали для этой цели песок, грунт, луга или водоемы. Но каждый из этих вариантов имеет свои ограничения.

Пенобетон предлагает более стабильное и надежное решение. Однако задача заключалась в разработке материала, который разрушался предсказуемым образом, обеспечивая безопасную остановку самолетов, таких как Boeing 747.

Поэтому команда ученых также разработала так называемый зефирный бетон, а также двухступенчатую систему контроля прочности, которая помогает пенобетону противостоять износу и разрушению под воздействием окружающей среды.

Эта система позволяет материалу постепенно менять свою прочность в зависимости от внешних условий, что крайне важно для аэропортов, расположенных в суровом климате.

Где используют изобретение

На сегодня новая система из бетона типа "зефир" установлена в 14 аэропортах по всему Китаю. По словам команды, долгосрочный мониторинг в аэропорту Ньингчи, в юго-западном регионе Сизан (Тибет), показал выдающиеся результаты.

За целый год эксплуатационные характеристики материала колебались всего на 3 процента, что значительно ниже предела колебаний в 10 процентов, установленного на этапе проектирования.

Этот инновационный материал может установить новый стандарт безопасности аэропортов во всем мире. Благодаря сочетанию низкой стоимости, экологической устойчивости и жизненно важных характеристик, "зефирный" бетон вскоре может стать обычным явлением в аэропортах далеко за пределами Китая.

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