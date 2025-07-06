Авіапригода у Індійському океані - літак з росіянами сів на воду в океані

Літак з російськими туристами упав на воду посеред океану
Туристи із Російської Федерації мало не потонули у літаку посеред Індійського океану. Виживши після двох екстрених посадок на воду, росіяни тепер бояться літати — і невідомо як повертатимуться додому з курорту.
Про це повідомляють російські медіа.
Драматична історія на Мальдівських островах
Російські туристи знову зіткнулися із проблемами під час авіашляху на курорт.
Цього разу, на відміну від інших інцидентів, які відбувалися в аеропортах, трагедія мало не сталася під час польоту.
Літак, на борту якого перебували російські туристи, перелітав із одного острова Мальдівської Республіки на інший, потрапив у потужний шторм.
При цьому пілоти бачили погіршення погоди, та все ж вирішили летіти.
Двічі посадка на воду і аерофобія пасажирів
Та політ завершився достроково. Літак раптом почав втрачати висоту і буквально упав на воду посеред океану.
Зумівши аварійно приводнитися, пілоти через деякий час знову підняли судно в повітря.
Та долетіти до острова їм не вдалося — проблеми з літаком змусили знову сісти на воду уже неподалік берега.
Завершили цей проблемний політ перетягуванням літака до берега за допомогою буксирів.
Російські туристи після такого польоту заявили, що у них з’явилася аерофобія (страх перед польотами). Як вони будуть добиратися додому з такою проблемою, поки що невідомо.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у російської пасажирської авіації усе більше проблем технічного характеру.
Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії на борту літака під час польоту сталася несподівана пожежа.
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