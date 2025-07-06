Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Літак з російськими туристами упав на воду посеред океану

Літак з російськими туристами упав на воду посеред океану

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 06:11
Авіапригода у Індійському океані - літак з росіянами сів на воду в океані
Літак на березі одного із Мальдівських островів. Фото: росЗМІ

Туристи із Російської Федерації мало не потонули у літаку посеред Індійського океану. Виживши після двох екстрених посадок на воду, росіяни тепер бояться літати — і невідомо як повертатимуться додому з курорту.

Про це повідомляють російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Драматична історія на Мальдівських островах

Російські туристи знову зіткнулися із проблемами під час авіашляху на курорт.

Цього разу, на відміну від інших інцидентів, які відбувалися в аеропортах, трагедія мало не сталася під час польоту.

Літак, на борту якого перебували російські туристи, перелітав із одного острова Мальдівської Республіки на інший, потрапив у потужний шторм.

При цьому пілоти бачили погіршення погоди, та все ж вирішили летіти.

Двічі посадка на воду і аерофобія пасажирів

Та політ завершився достроково. Літак раптом почав втрачати висоту і буквально упав на воду посеред океану.

Зумівши аварійно приводнитися, пілоти через деякий час знову підняли судно в повітря.

Та долетіти до острова їм не вдалося — проблеми з літаком змусили знову сісти на воду уже неподалік берега.

Завершили цей проблемний політ перетягуванням літака до берега за допомогою буксирів.

Російські туристи після такого польоту заявили, що у них з’явилася аерофобія (страх перед польотами). Як вони будуть добиратися додому з такою проблемою, поки що невідомо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у російської пасажирської авіації усе більше проблем технічного характеру.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії на борту літака під час польоту сталася несподівана пожежа.

туристи літак росіяни Мальдіви Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації