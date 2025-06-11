В Росії літак не зміг вилетіти в рейс - проблеми з літаками в РФ

В Росії знову проблеми з літаками — що сталося
Російська пасажирська авіація, яка перебуває під санкціями Заходу, вкотре зіштовхнулася із проблемами технічного характеру. Один із літаків через поламаний буксирувальний трос не міг вилетіти в рейс понад сім годин.
Про це написали російські медіа.
В Росії відкладають авіарейси
В Російській Федерації продовжуються проблеми із пасажирськими літаками.
Цього разу постраждав літак авіакомпанії Red Wings, який мав здійснити рейс WZ-2030 із Нижнього Новгорода до Єкатеринбурга.
Цей рейс кілька разів переносили, загалом — більш ніж на сім годин.
Чому мордували пасажирів
Як розповіли пасажири, їм кілька разів оголошували про відкладення рейсу.
А після того, як їх запустили у літак — було оголошено, що пасажирам доведеться повернутися у приміщенні аеровокзалу.
Причиною цього інциденту, за неофіційними даними, стали проблеми із тросом для буксирування.
"Просиділи рівно годину в задушливому заглушеному літаку, всі мокрі вийшли на вулицю і тепер сидимо в аеропорту", — розповіла пасажирка.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у російського літака під час польоту відпав паливний бак.
Додамо, ми повідомляли про те, що на Ямалі (півострів на півночі РФ) літак Ан-26 упав і розламався навпіл біля злітно-посадкової смуги.
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