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В Росії знову проблеми з літаками — що сталося

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Дата публікації: 11 червня 2025 01:33
В Росії літак не зміг вилетіти в рейс - проблеми з літаками в РФ
Літаки російської авіакомпанії, яка зіткнулася з проблемами. Фото: сайт авіакомпанії

Російська пасажирська авіація, яка перебуває під санкціями Заходу, вкотре зіштовхнулася із проблемами технічного характеру. Один із літаків через поламаний буксирувальний трос не міг вилетіти в рейс понад сім годин.

Про це написали російські медіа.

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В Росії відкладають авіарейси

В Російській Федерації продовжуються проблеми із пасажирськими літаками.

Цього разу постраждав літак авіакомпанії Red Wings, який мав здійснити рейс WZ-2030 із Нижнього Новгорода до Єкатеринбурга.

Цей рейс кілька разів переносили, загалом — більш ніж на сім годин.

Чому мордували пасажирів

Як розповіли пасажири, їм кілька разів оголошували про відкладення рейсу.

А після того, як їх запустили у літак — було оголошено, що пасажирам доведеться повернутися у приміщенні аеровокзалу.

Причиною цього інциденту, за неофіційними даними, стали проблеми із тросом для буксирування.

"Просиділи рівно годину в задушливому заглушеному літаку, всі мокрі вийшли на вулицю і тепер сидимо в аеропорту", ​​— розповіла пасажирка.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у російського літака під час польоту відпав паливний бак.

Додамо, ми повідомляли про те, що на Ямалі (півострів на півночі РФ) літак Ан-26 упав і розламався навпіл біля злітно-посадкової смуги.

санкції проти Росії авіарейси літаки Росія авіація
Віталій Кабановський - Редактор
Автор:
Віталій Кабановський
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