В России самолет не смог вылететь в рейс - проблемы с самолетами в РФ

Самолеты российской авиакомпании, которая столкнулась с проблемами. Фото: сайт авиакомпании

Российская пассажирская авиация, которая находится под санкциями Запада, в очередной раз столкнулась с проблемами технического характера. Один из самолетов из-за поломанного буксировочного троса не мог вылететь в рейс более семи часов.

Об этом написали российские медиа.

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В Российской Федерации продолжаются проблемы с пассажирскими самолетами.

На этот раз пострадал самолет авиакомпании Red Wings, который должен был совершить рейс WZ-2030 из Нижнего Новгорода в Екатеринбург.

Этот рейс несколько раз переносили, в целом — более чем на семь часов.

Почему мучили пассажиров

Как рассказали пассажиры, им несколько раз объявляли об отложении рейса.

А после того, как их запустили в самолет — было объявлено, что пассажирам придется вернуться в помещении аэровокзала.

Причиной этого инцидента, по неофициальным данным, стали проблемы с тросом для буксировки.

"Просидели ровно час в душном заглушенном самолете, все мокрые вышли на улицу и теперь сидим в аэропорту", — рассказала пассажирка.

Напомним, мы ранее писали о том, что у российского самолета во время полета отпал топливный бак.

Добавим, мы сообщали о том, что на Ямале (полуостров на севере РФ) самолет Ан-26 упал и разломился пополам возле взлетно-посадочной полосы.