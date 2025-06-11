В России самолет не смог вылететь в рейс - проблемы с самолетами в РФ

В России снова проблемы с самолетами — что произошло
Российская пассажирская авиация, которая находится под санкциями Запада, в очередной раз столкнулась с проблемами технического характера. Один из самолетов из-за поломанного буксировочного троса не мог вылететь в рейс более семи часов.
Об этом написали российские медиа.
В России откладывают авиарейсы
В Российской Федерации продолжаются проблемы с пассажирскими самолетами.
На этот раз пострадал самолет авиакомпании Red Wings, который должен был совершить рейс WZ-2030 из Нижнего Новгорода в Екатеринбург.
Этот рейс несколько раз переносили, в целом — более чем на семь часов.
Почему мучили пассажиров
Как рассказали пассажиры, им несколько раз объявляли об отложении рейса.
А после того, как их запустили в самолет — было объявлено, что пассажирам придется вернуться в помещении аэровокзала.
Причиной этого инцидента, по неофициальным данным, стали проблемы с тросом для буксировки.
"Просидели ровно час в душном заглушенном самолете, все мокрые вышли на улицу и теперь сидим в аэропорту", — рассказала пассажирка.
Напомним, мы ранее писали о том, что у российского самолета во время полета отпал топливный бак.
Добавим, мы сообщали о том, что на Ямале (полуостров на севере РФ) самолет Ан-26 упал и разломился пополам возле взлетно-посадочной полосы.
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