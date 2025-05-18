У Росії літак під час польоту скинув паливний бак

Бак, що відпав від літака. Фото: скриншот з відео

У Росії над містом Челябінськ у літака в небі відпав паливний бак. Це сталося під час польоту авіагрупи "Стрижі".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Відпав паливний бак

Так, над Челябінськом повітряне судно під час польоту втратило паливний бак.

Місцева влада заявила, що отримала повідомлення про "падіння фрагментів літака, що пролітає".

Там додали, що на місце направлено сили і засоби МЧС Росії. Водночас ЗМІ пишуть, що літак нібито навчальний, а бак в момент падіння був порожній.

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