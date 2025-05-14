Зйомки пропагандистського фільму в Маріуполі залишили частину міста без зв’язку

Грецька площа в Маріуполі. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованому Маріуполі під час зйомок російського пропагандистського фільму "Малюк" сталася аварія, яка призвела до масштабних перебоїв із мобільним зв’язком та інтернетом. Як повідомило так зване "мінцифри ДНР", 11 травня знімальна група пошкодила магістральний волоконно-оптичний кабель у центрі міста на перетині вулиць Грецької та Каффайської.

Про це повідомили росЗМІ.

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Постраждала інфраструктура кількох ключових провайдерів, включно з урядовими комунікаціями. Без зв’язку залишились як цивільні, так і військові. Перебої тривали з вечора 11 травня до близько 03:00 ночі наступного дня.

За повідомленням видання "Донецк.медиа", ремонт розпочався лише після втручання силових структур, адже доступ до місця аварії був заблокований.

Пропагандистський фільм "Малюк" знімають на тлі зруйнованого Маріуполя. За сюжетом, головний герой — 18-річний хлопець, який не хоче брати участі у бойових діях, вирушає на війну. Він дізнається, що його мати перебуває в полоні серед цивільних і їй загрожує небезпека у Маріуполі.

Офіційно російські пропагандисти та учасники знімальної групи презентують цю стрічку як "історію про силу духу, мужність і справедливість". Головну роль у фільмі виконує актор Гліб Калюжний, відомий за серіалами "Псих" і "Важкі підлітки". Раніше проти нього порушили кримінальну справу за ухилення від служби в армії.

Зйомки проходять за підтримки Міноборони та Мінкульту Росії, а в для декорацій використовують руїни реального міста. Проєкт активно просуває глава так званої "ДНР" Денис Пушилін, який публікував фото та відео зі знімального майданчика.

Нагадаємо, наприкінці квітня росіяни зробили Маріуполю "подарунок" та встановили там російський герб посеред зруйнованого міста.

Також відомо, що в Маріуполі окупанти активно заселяють росіян у квартири та будинки українців, які не захотіли брати російський паспорт.