Съемки пропагандистского фильма в Мариуполе оставили часть города без связи

Греческая площадь в Мариуполе. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Мариуполе во время съемок российского пропагандистского фильма "Малыш" произошла авария, которая привела к масштабным перебоям с мобильной связью и интернетом. Как сообщило так называемое "минцифры ДНР", 11 мая съемочная группа повредила магистральный волоконно-оптический кабель в центре города на пересечении улиц Греческой и Каффайской.

Об этом сообщили росСМИ.

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Пострадала инфраструктура нескольких ключевых провайдеров, включая правительственные коммуникации. Без связи остались как гражданские, так и военные. Перебои продолжались с вечера 11 мая до около 03:00 ночи следующего дня.

По сообщению издания "Донецк.медиа", ремонт начался только после вмешательства силовых структур, ведь доступ к месту аварии был заблокирован.

Пропагандистский фильм "Малыш" снимают на фоне разрушенного Мариуполя. По сюжету, главный герой - 18-летний парень, который не хочет участвовать в боевых действиях, отправляется на войну. Он узнает, что его мать находится в плену среди гражданских и ей грозит опасность в Мариуполе.

Официально российские пропагандисты и участники съемочной группы презентуют эту ленту как "историю о силе духа, мужестве и справедливости". Главную роль в фильме исполняет актер Глеб Калюжный, известный по сериалам "Псих" и "Трудные подростки". Ранее против него возбудили уголовное дело за уклонение от службы в армии.

Съемки проходят при поддержке Минобороны и Минкульта России, а в качестве декораций используют руины реального города. Проект активно продвигает глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин, который публиковал фото и видео со съемочной площадки.

Напомним, в конце апреля россияне сделали Мариуполю "подарок" и установили там российский герб посреди разрушенного города.

Также известно, что в Мариуполе оккупанты активно заселяют россиян в квартиры и дома украинцев, которые не захотели брать российский паспорт.