В России самолет во время полета сбросил топливный бак во время полета

В Челябинске самолет сбросил топливный бак прямо в небе — видео
В России над городом Челябинск у самолета в небе отпал топливный бак. Это произошло во время полета авиагруппы "Стрижи".
Об этом сообщают российские СМИ.
Отпал топливный бак
Так, над Челябинском воздушное судно во время полета потеряло топливный бак.
Местные власти заявили, что получили сообщение о "падении фрагментов пролетающего самолета".
Там добавили, что на место направлены силы и средства МЧС России. В то же время СМИ пишут, что самолет якобы учебный, а бак в момент падения был пустой.
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