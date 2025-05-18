В России самолет во время полета сбросил топливный бак во время полета

Бак, отпавший от самолета. Фото: скриншот из видео

В России над городом Челябинск у самолета в небе отпал топливный бак. Это произошло во время полета авиагруппы "Стрижи".

Об этом сообщают российские СМИ.

Реклама

Читайте также:

Отпал топливный бак

Так, над Челябинском воздушное судно во время полета потеряло топливный бак.

Местные власти заявили, что получили сообщение о "падении фрагментов пролетающего самолета".

Там добавили, что на место направлены силы и средства МЧС России. В то же время СМИ пишут, что самолет якобы учебный, а бак в момент падения был пустой.

Напомним, недавно в России убили разработчика ракеты "Искандер" Владимира Недошивина — его столкнули с лестницы.

А в оккупированном Мариуполе россияне оставили жителей без интернета из-за съемок пропагандистского фильма.