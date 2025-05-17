Володимир Недошивін — в Росії вбили розробника ракети Іскандер

ОТРК "Іскандер". Фото: defence-ua.com

В Росії на смерть зі сходів упав конструктор-розробник ракетного комплексу "Іскандер" Володимир Недошивін. Його зіштовхнув його сусід.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Російські пабліки пишуть, що Недошивін вже був на пенсії і не займався ніякими розробками. Керівництво країни-агресора більше не цікавилось ним, і чоловік почав зловживати алкоголем.

Володимир Недошивін. Фото: ВЧК-ОГПУ

Вже 9 травня Недошивіна знайшли на сходовому прольоту ледве живого та забрали до лікарні, де він помер через кілька днів. Причина смерті — тілесні ушкодження, які він отримав під час падіння. Як з'ясувалося, його штовхнув 32-річний сусід, бо він сходив в туалет у під'їзді.

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