ОТРК "Искандер". Фото: defence-ua.com

В России насмерть с лестницы упал конструктор-разработчик ракетного комплекса "Искандер" Владимир Недошивин. Его столкнул его сосед.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

Убийство разработчика "Искандера" в России

Российские паблики пишут, что Недошивин уже был на пенсии и не занимался никакими разработками. Руководство страны-агрессора не больше не интересовалось им и мужчина начал злоупотреблять алкоголем.

Владимир Недошивин. Фото: ВЧК-ОГПУ

Уже 9 мая Недошивина нашли на лестничном пролете еле живого и забрали в больницу, где он умер через несколько дней. Причина смерти — телесные повреждения, которые он получил во время падения. Как выяснилось, его толкнул его 32-летний сосед, потому что он сходил в туалет в подъезде.

Напомним, Россия оставила людей в Мариуполе без интернета из-за съемок. Съемочная группа повредила магистральный волоконно-оптический кабель в центре города.

Также мы писали, что в Москве во время парада на Красной площади упал Кремль из картона. Он едва не придушил девушку, которая его держала.