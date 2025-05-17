Владимир Недошивин — в России убили разработчика ракеты Искандер

Упал с лестницы — в РФ убили разработчика ракеты "Искандер"
В России насмерть с лестницы упал конструктор-разработчик ракетного комплекса "Искандер" Владимир Недошивин. Его столкнул его сосед.
Об этом сообщают росСМИ.
Убийство разработчика "Искандера" в России
Российские паблики пишут, что Недошивин уже был на пенсии и не занимался никакими разработками. Руководство страны-агрессора не больше не интересовалось им и мужчина начал злоупотреблять алкоголем.
Уже 9 мая Недошивина нашли на лестничном пролете еле живого и забрали в больницу, где он умер через несколько дней. Причина смерти — телесные повреждения, которые он получил во время падения. Как выяснилось, его толкнул его 32-летний сосед, потому что он сходил в туалет в подъезде.
Напомним, Россия оставила людей в Мариуполе без интернета из-за съемок. Съемочная группа повредила магистральный волоконно-оптический кабель в центре города.
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