Канатна дорога. Фото: росЗМІ

У Росії стали частіше замислюватися щодо безпеки канатних доріг на гірськолижних курортах через критичну залежність від іноземного програмного забезпечення. За словами гендиректора компанії "Руслет" Дмитра Сидоровича, близько 90% сучасних канатних доріг працюють на софті європейських виробників, які після початку війни в Україні припинили його обслуговування. Крім того, почастішали аварійні випадки.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Сидорович зазначив, що європейські компанії покинули ринок без жодного перехідного періоду, залишивши російських операторів без технічної підтримки. Це спричинило серйозні проблеми з обслуговуванням обладнання.

У деяких випадках для підтримання працездатності підйомників навіть доводиться використовувати нелегальні запчастини. Ще більшою проблемою є те, що ПЗ автоматизованих систем потребує регулярного оновлення, яке має відбуватися принаймні раз на кілька років. Без цього, за його словами, система неминуче виходитиме з ладу.

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Як приклад Сидорович навів нещодавній інцидент, коли через збій програмного забезпечення одна з канатних доріг зупинилася, залишивши пасажирів у підвішеному стані на понад 40 хвилин. Запустити аварійний привід не вдалося, оскільки несправність у європейському ПЗ не підлягала усуненню.

Проблему підтверджує і заступниця голови правління Асоціації гірськолижних комплексів Світлана Даніліна. Вона зазначила, що автоматизовані системи управління підйомниками дійсно більше не підтримуються іноземними компаніями, і це створює серйозні ризики для критичної інфраструктури.

У держкомпанії "Кавказ.РФ", яка керує кількома курортами, включно з "Ельбрусом", "Ведучі" та "Мамісоном", також підтвердили такі проблеми. Представник компанії Іслам Ашхотов заявив, що гірськолижна індустрія зараз як ніколи потребує створення вітчизняних аналогів ПЗ і технічних рішень, і закликав розробників активно включатися в роботу.

Через ці проблеми президент Росії Володимир Путін доручив перевести всі канатні дороги з автоматизованим управлінням на російське програмне забезпечення до 1 вересня. У "Руслеті" повідомили, що вже реалізували це завдання у восьми проєктах, зокрема на курортах "Роза Хутір" та "Великий Вуд’явр".

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А в російських церквах тим часом масово освячують ракети, якими потім обстрілюють Україну.