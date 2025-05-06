У РПЦ вважають, що якщо балістична ракета приносить користь людям, то її можна освятити

Несуть користь людям — в РПЦ не проти святити балістичні ракети
У РПЦ вважають, що в освячуванні зброї, в тому числі балістичних ракет, які російські окупанти запускають по Україні, немає нічого поганого. Ще у серпні минулого року РПЦ навіть заявляло про допустимість освячувати ядерну зброю.
Про це заявив клірик Іваново-Вознесенської єпархії РПЦ ієромонах Макарій, повідомляє опозиційне Кремлю видання The Moscow Times.
Чому, на думку РПЦ, можна освячувати балістичні ракети
За словами Макарія, освячувати балістичні ракети допустимо, якщо вони приносять "користь" людям.
"Немає нічого поганого в тому, щоб вимовити добрі слова щодо того предмета, який служить для користі тих чи інших людей... у розбігу від балістичної ракети до кулькової ручки", — сказав він одній з російських агенцій.
The Moscow Times нагадало, що у серпні минулого року в РПЦ заявили про допустимість освячення ядерної зброї.
"З одного боку, можна було б припустити, що освячувати те, що сіє смерть, неприйнятно. Але з іншого боку — це зброя стримування, щоб ті, у кого вона є, не застосували її проти нас, тобто вона — гарант миру", — говорив перший заступник голови Синодального відділу РПЦ, протоієрей Костянтин Татаринцев.
Цікаво, що у 2020 році РПЦ замислювалось над, що треба скасувати ритуал освячення зброї масового ураження.
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