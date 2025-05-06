У РПЦ вважають, що якщо балістична ракета приносить користь людям, то її можна освятити

Священники РПЦ освячують зброю армії РФ. Фото: росЗМІ

У РПЦ вважають, що в освячуванні зброї, в тому числі балістичних ракет, які російські окупанти запускають по Україні, немає нічого поганого. Ще у серпні минулого року РПЦ навіть заявляло про допустимість освячувати ядерну зброю.

Про це заявив клірик Іваново-Вознесенської єпархії РПЦ ієромонах Макарій, повідомляє опозиційне Кремлю видання The Moscow Times.

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За словами Макарія, освячувати балістичні ракети допустимо, якщо вони приносять "користь" людям.

"Немає нічого поганого в тому, щоб вимовити добрі слова щодо того предмета, який служить для користі тих чи інших людей... у розбігу від балістичної ракети до кулькової ручки", — сказав він одній з російських агенцій.

The Moscow Times нагадало, що у серпні минулого року в РПЦ заявили про допустимість освячення ядерної зброї.

"З одного боку, можна було б припустити, що освячувати те, що сіє смерть, неприйнятно. Але з іншого боку — це зброя стримування, щоб ті, у кого вона є, не застосували її проти нас, тобто вона — гарант миру", — говорив перший заступник голови Синодального відділу РПЦ, протоієрей Костянтин Татаринцев.

Цікаво, що у 2020 році РПЦ замислювалось над, що треба скасувати ритуал освячення зброї масового ураження.

Раніше повідомлялось, що в містах Росії місцеві жителі билися за безоплатну гречану кашу. Так званий "Поїзд Перемоги" приїздив у низку міст Росії, і з нього роздавали місцевим мешканцям гречку.

Нагадаємо, що нещодавно військовий з "ЛНР" замкнув у клітці армійців ЗС РФ та кинув туди гранату.