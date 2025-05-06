В РПЦ считают, что если баллистическая ракета приносит пользу людям, то ее можно освятить

Несут пользу людям — РПЦ не против святить баллистические ракеты
В РПЦ считают, что в освящении оружия, в том числе баллистических ракет, которые российские оккупанты запускают по Украине, нет ничего плохого. Еще в августе прошлого года РПЦ даже заявляла о допустимости освящать ядерное оружие.
Об этом заявил клирик Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий, сообщает оппозиционное Кремлю издание The Moscow Times.
Почему, по мнению РПЦ, можно освящать баллистические ракеты
По словам Макария, освящать баллистические ракеты допустимо, если они приносят "пользу" людям.
"Нет ничего плохого в том, чтобы произнести добрые слова в отношении того предмета, который служит для пользы тех или иных людей... в разбеге от баллистической ракеты до шариковой ручки", — сказал он одному из российских агентств.
The Moscow Times напомнило, что в августе прошлого года в РПЦ заявили о допустимости освящения ядерного оружия.
"С одной стороны, можно было бы предположить, что освящать то, что сеет смерть, неприемлемо. Но с другой стороны — это оружие сдерживания, чтобы те, у кого оно есть, не применили его против нас, то есть оно — гарант мира", — говорил первый заместитель председателя Синодального отдела РПЦ, протоиерей Константин Татаринцев.
Интересно, что в 2020 году РПЦ задумывалось над тем, что надо отменить ритуал освящения оружия массового поражения.
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