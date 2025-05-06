В РПЦ считают, что если баллистическая ракета приносит пользу людям, то ее можно освятить

Священники РПЦ освящают оружие армии РФ. Фото: росСМИ

В РПЦ считают, что в освящении оружия, в том числе баллистических ракет, которые российские оккупанты запускают по Украине, нет ничего плохого. Еще в августе прошлого года РПЦ даже заявляла о допустимости освящать ядерное оружие.

Об этом заявил клирик Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий, сообщает оппозиционное Кремлю издание The Moscow Times.

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По словам Макария, освящать баллистические ракеты допустимо, если они приносят "пользу" людям.

"Нет ничего плохого в том, чтобы произнести добрые слова в отношении того предмета, который служит для пользы тех или иных людей... в разбеге от баллистической ракеты до шариковой ручки", — сказал он одному из российских агентств.

The Moscow Times напомнило, что в августе прошлого года в РПЦ заявили о допустимости освящения ядерного оружия.

"С одной стороны, можно было бы предположить, что освящать то, что сеет смерть, неприемлемо. Но с другой стороны — это оружие сдерживания, чтобы те, у кого оно есть, не применили его против нас, то есть оно — гарант мира", — говорил первый заместитель председателя Синодального отдела РПЦ, протоиерей Константин Татаринцев.

Интересно, что в 2020 году РПЦ задумывалось над тем, что надо отменить ритуал освящения оружия массового поражения.

Ранее сообщалось, что в городах России местные жители дрались за бесплатную гречневую кашу. Так называемый "Поезд Победы" приезжал в ряд городов России, и из него раздавали местным жителям гречку.

Напомним, что недавно военный из "ЛНР" запер в клетке армейцев ВС РФ и бросил туда гранату.