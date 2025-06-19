В Росії на літаку сталася пожежа - причина, що відомо

В Росії на літаку сталася пожежа — несподівана причина
На борту літака однієї із російських авіакомпаній сталася пожежа прямо під час польоту. Причина пожежі — неякісний смартфон китайського виробництва.
Про це повідомили російські медіа.
Пожежа на російському літаку
В Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками.
Причому у деяких випадках причинами інцидентів є не проблеми із технічним станом повітряних суден, а зовсім несподівані фактори.
Так, на борту літака авіакомпанії "Уральские авиалинии", який здійснював рейс за маршрутом Іркутськ — Москва, сталася пожежа.
У всьому винні китайські виробники
Згідно із наявною інформацією, причиною пожежі став смартфон, який загорівся в руках одного із пасажирів.
Смартфон, як повідомили російські ЗМІ, виробництва китайської компанії.
Пожежу вдалося погасити силами членів екіпажу, тож літак продовжив політ, хоча спочатку планувалося здійснити екстрену посадку у найближчому аеропорту.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії один із пасажирських літаків не міг вилетіти через проблему із буксирувальним тросом.
Додамо, ми повідомляли про те, що у Челябінську літак скинув паливний бак прямо в небі.
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