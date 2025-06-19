В Росії на літаку сталася пожежа - причина, що відомо

Літак авіакомпанії, де стався інцидент. Фото: росЗМІ

На борту літака однієї із російських авіакомпаній сталася пожежа прямо під час польоту. Причина пожежі — неякісний смартфон китайського виробництва.

Про це повідомили російські медіа.

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Пожежа на російському літаку

В Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками.

Причому у деяких випадках причинами інцидентів є не проблеми із технічним станом повітряних суден, а зовсім несподівані фактори.

Так, на борту літака авіакомпанії "Уральские авиалинии", який здійснював рейс за маршрутом Іркутськ — Москва, сталася пожежа.

У всьому винні китайські виробники

Згідно із наявною інформацією, причиною пожежі став смартфон, який загорівся в руках одного із пасажирів.

Смартфон, як повідомили російські ЗМІ, виробництва китайської компанії.

Пожежу вдалося погасити силами членів екіпажу, тож літак продовжив політ, хоча спочатку планувалося здійснити екстрену посадку у найближчому аеропорту.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії один із пасажирських літаків не міг вилетіти через проблему із буксирувальним тросом.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Челябінську літак скинув паливний бак прямо в небі.