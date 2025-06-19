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В России на самолете произошел пожар — неожиданная причина

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Дата публикации 19 июня 2025 04:13
В России на самолете произошел пожар - причина, что известно
Самолет авиакомпании, где произошел инцидент. Фото: росСМИ
Ключові моменти Пожар на российском самолете Во всем виноваты китайские производители

На борту самолета одной из российских авиакомпаний произошел пожар прямо во время полета. Причина пожара — некачественный смартфон китайского производства.

Об этом сообщили российские медиа.

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Пожар на российском самолете

В России участились инциденты с пассажирскими самолетами.

Причем в некоторых случаях причинами инцидентов являются не проблемы с техническим состоянием воздушных судов, а совсем неожиданные факторы.

Так, на борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершавшего рейс по маршруту Иркутск — Москва, произошел пожар.

Во всем виноваты китайские производители

Согласно имеющейся информации, причиной пожара стал смартфон, который загорелся в руках одного из пассажиров.

Смартфон, как сообщили российские СМИ, производства китайской компании.

Пожар удалось погасить силами членов экипажа, поэтому самолет продолжил полет, хотя изначально планировалось совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России один из пассажирских самолетов не мог вылететь из-за проблемы с буксировочным тросом.

Добавим, мы сообщали о том, что в Челябинске самолет сбросил топливный бак прямо в небе.

самолет пожар смартфон инцидент Россия
Виталий Кабановский - Редактор
Автор:
Виталий Кабановский
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