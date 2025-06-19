В России на самолете произошел пожар - причина, что известно

В России на самолете произошел пожар — неожиданная причина
На борту самолета одной из российских авиакомпаний произошел пожар прямо во время полета. Причина пожара — некачественный смартфон китайского производства.
Об этом сообщили российские медиа.
Пожар на российском самолете
В России участились инциденты с пассажирскими самолетами.
Причем в некоторых случаях причинами инцидентов являются не проблемы с техническим состоянием воздушных судов, а совсем неожиданные факторы.
Так, на борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершавшего рейс по маршруту Иркутск — Москва, произошел пожар.
Во всем виноваты китайские производители
Согласно имеющейся информации, причиной пожара стал смартфон, который загорелся в руках одного из пассажиров.
Смартфон, как сообщили российские СМИ, производства китайской компании.
Пожар удалось погасить силами членов экипажа, поэтому самолет продолжил полет, хотя изначально планировалось совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту.
Напомним, мы ранее писали о том, что в России один из пассажирских самолетов не мог вылететь из-за проблемы с буксировочным тросом.
Добавим, мы сообщали о том, что в Челябинске самолет сбросил топливный бак прямо в небе.
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