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Главная Хроники Самолет с российскими туристами упал на воду посреди океана

Самолет с российскими туристами упал на воду посреди океана

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 06:11
Авиапроисшествие в Индийском океане - самолет с россиянами сел на воду в океане
Самолет на берегу одного из Мальдивских островов. Фото: росСМИ

Туристы из Российской Федерации чуть не утонули в самолете посреди Индийского океана. Выжив после двух экстренных посадок на воду, россияне теперь боятся летать — и неизвестно как будут возвращаться домой с курорта.

Об этом сообщают российские медиа.

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Драматическая история на Мальдивских островах

Российские туристы снова столкнулись с проблемами во время авиапути на курорт.

На этот раз, в отличие от других инцидентов, которые происходили в аэропортах, трагедия чуть не произошла во время полета.

Самолет, на борту которого находились российские туристы, перелетая с одного острова Мальдивской Республики на другой, попал в мощный шторм.

При этом пилоты видели ухудшение погоды, но все же решили лететь.

Дважды посадка на воду и аэрофобия пассажиров

Но полет завершился досрочно. Самолет вдруг начал терять высоту и буквально упал на воду посреди океана.

Сумев аварийно приводниться, пилоты через некоторое время снова подняли судно в воздух.

Но долететь до острова им не удалось — проблемы с самолетом заставили снова сесть на воду уже недалеко от берега.

Завершили этот проблемный полет перетаскиванием самолета к берегу с помощью буксиров.

Российские туристы после такого полета заявили, что у них появилась аэрофобия (страх перед полетами). Как они будут добираться домой с такой проблемой, пока что неизвестно.

Напомним, мы ранее писали о том, что у российской пассажирской авиации все больше проблем технического характера.

Добавим, мы сообщали о том, что в России на борту самолета во время полета произошел неожиданный пожар.

туристы самолет россияне Мальдивы Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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